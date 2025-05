Οι ταινίες που μαζεύουν υποψηφιότητες συνήθως βγαίνουν για το ευρύ κοινό το τελευταίο τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου αλλά υπάρχουν ιστορικά πολλές εξαιρέσεις όπως παλαιότερα με τη “Σιωπή των Αμνών” που είχε κυκλοφορήσει Απρίλιο ή και πιο πρόσφατα με το “Everything everywhere all at once” που εμφανίστηκε στους Αμερικάνικους κινηματογράφους μήνα Μάρτιο, ένα χρόνο ακριβώς πριν σαρώσει στα Όσκαρ του 2022. Έτσι οποιεσδήποτε προβλέψεις ένα χρόνο πριν, γίνονται περισσότερο από την ειδησεογραφία, το ένστικτο και βέβαια βάσει των συντελεστών (ηθοποιών, σκηνοθέτη κλπ) που συμμετέχουν σε κάποια παραγωγή που αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους. Όμως, σχεδόν πάντα τα τελευταία χρόνια, υπάρχει κάποια ταινία που βγαίνει στα σινεμά νωρίς και αναδεικνύεται πρόωρα σε σοβαρό διεκδικητή βραβείων. Έτσι και φέτος. Οπότε περιμένουμε και τις στοιχηματικές εταιρείες, όπως αυτές που αξιολογούνται στο stoiximatikesetairies.pro, να βγάλουν τις πρώτες τους αποδόσεις για τα επερχόμενα Όσκαρ.

Η ΠΡΩΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΟΥ ΕΙΔΑΜΕ ΦΕΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΟΣΚΑΡ

Το “Sinners” ήταν στα ραντάρ ως μια από τις πολυαναμενόμενες παραγωγές του 2025 αλλά όχι απαραίτητα για βραβεία και καλές κριτικές. Σκηνοθετημένη από τον Ryan Coogler που πρωτοεμφανίστηκε πριν 12 χρόνια με το “Fruitvale station” που έφτασε κοντά στα Οσκαρ και πρόσφατα αναδείχθηκε σε τοπ δημιουργό με τις ταινίες “Black Panther” που συνδύασαν την εμπορική με την καλλιτεχνική επιτυχία (με υποψηφιότητες και νίκες στα βραβεία). Το αποτέλεσμα ξεπέρασε κάθε προσδοκία, ρεκόρ εισιτηρίων και διθυραμβικές κριτικές, ένας όχι συχνός συνδυασμός, φέρνουν τους “Αμαρτωλούς” (ο Ελληνικός τίτλος με τον οποίο βγήκε στα σινεμά εδώ) ως πρόωρο φαβορί των επόμενων Όσκαρ σε σχεδόν ένα ημερολογιακό έτος από τώρα!

ΟΙ “ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ” ΣΤΗΝ ΔΕΚΑΔΑ ΤΩΝ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΟΣΚΑΡ

Εδώ και χρόνια η Αμερικάνικη ακαδημία κινηματογράφου καθιέρωσε την δεκάδα στην κατηγορία υποψήφιας καλύτερης ταινίας, κάτι που βοήθησε πολλά φιλμ να πάρουν μια υποψηφιότητα που δεν θα έπαιρναν αν είχαμε ακόμα την πεντάδα. Έτσι υπάρχει χώρος για ταινίες που δεν αποσκοπούν απαραίτητα στα βραβεία, που ανήκουν σε είδη που τα Όσκαρ σνόμπαραν για χρόνια και σε ανεξάρτητες παραγωγές μικρού βεληνεκούς. Οι “Αμαρτωλοί” είναι πάνω από όλα ένα θρίλερ, είδος που σπάνια συναντάμε στα βραβεία αλλά πέρυσι εκπροσωπήθηκε επάξια στην τελετή από το “Substance” με τη Ντεμί Μούρ κι αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για τις ελπίδες του.

Είναι όμως και πολλά περισσότερα. Στο σενάριο εμπλέκεται η ιστορία των μπλούζ, της μουσικής που σημάδεψε γενιές και ακόμα επηρεάζει τα δρώμενα. Ο πρωταγωνιστής Michael B. Jordan είναι ακαταμάχητος σε διπλό ρόλο και όλοι γύρω του διαπρέπουν σε καλογραμμένους ρόλους. Η παραγωγή και τα επιμέρους στοιχεία είναι στο υψηλότερο επίπεδο. Και δεν είναι “streamer”. Επανέφερε τον κόσμο στα σινεμά, δεν είναι παραγωγή τηλεοπτικού φορέα/στούντιο και αυτό στην εποχή μας είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα…

ΟΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ “SINNERS”

Μιλήσαμε ήδη για την πιθανή υποψηφιότητα στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας όμως η ταινία μπορεί να διακριθεί και σε πολλές ακόμα κατηγορίες. Ο Ryan Coogler θα δώσει σίγουρα μάχη για να βρεθεί στην πεντάδα των σκηνοθετών. Ο πρωταγωνιστής Michael B. Jordan είναι ήδη στα φαβορί για την πεντάδα στον πρώτο ανδρικό ρόλο, σε μία κατηγορία που είναι από τις πιο αγαπημένες των στοιχηματικών εταιριών. Στο λεγόμενο "supporting cast" τώρα, ξεχωρίζουν ο μικρός Miles Caton και ο βετεράνος Delroy Lindo για υποψηφιότητα δεύτερου ανδρικού ρόλου, ενώ στο δεύτερο γυναικείο οι Haylee Steinfeld και η Wunmι Mosaku. Ιδιαίτερα πιθανή για την καλογραμμένη πλοκή και τους διαλόγους είναι και η υποψηφιότητα αυθεντικού σεναρίου, ενώ δεν αποκλείεται να διακριθεί και σε τεχνικές κατηγορίες όπως το μοντάζ, ο ήχος, η εκτέλεση παραγωγής και το καινούριο βραβείο για την κατηγορία καλύτερου καστ που θα ντεμπουτάρει τον επόμενο Μάρτιο στα βραβεία Όσκαρ.

ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΔΑΜΕ ΑΚΟΜΑ

Ασφαλώς υπάρχει μια πλειάδα παραγωγών που αναμένονται μέσα στη χρονιά και αυτή τη στιγμή βρίσκονται είτε στα τελευταία γυρίσματα είτε στη διαδικασία του λεγόμενου post-production (μοντάζ κλπ). Σύμφωνα με τους κανονισμούς μια ταινία για να ληφθεί υπόψη στα βραβεία πρέπει να βγεί στους Αμερικάνικους κινηματογράφους το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου. Ας ρίξουμε μια πρώτη ματιά στις πιο σημαντικές παραγωγές που σίγουρα αναμένεται να παίξουν ρόλο στα επόμενα Οσκαρ. Εκτός κι αν αποδεχτούν κατώτερες του αναμενόμενου… Πολλές έχουν ήδη επίσημα trailer που μπορεί να δεί κάποιος και στο YouTube.

Η αρίθμηση δεν είναι τυχαία…Είναι βέβαια ακόμα νωρίς.

One battler after another

Tου Paul Thomas Anderson, σκηνοθέτη/δημιουργού με τον οποίο ”φλερτάρουν” τα βραβεία εδώ και πολλά χρόνια. Πρωταγωνιστούν οι Λεονάρντο Ντι Κάπριο (πιθανή υποψηφιότητα α’ ανδρικού), Μπενίτσιο Ντελ Τόρο, Σον Πεν και Ρετζίνα Χολ μεταξύ άλλων.

Bugonia

Του Γιώργου Λάνθιμου και αυτό δεν πρέπει να υποτιμηθεί ποτέ για βραβεία. Πρωταγωνιστούν οι αγαπημένοι του Έλληνα σκηνοθέτη Έμα Στόουν και Τζέσε Πλέμονς. Είναι όμως remake και αυτό του αφαιρεί “πόντους”..

Τhe life of Chuck

Ταινία που πρωτοεμφανίστηκε με μεγάλη επιτυχία σε περσινά φεστιβάλ αλλά θα βγεί φέτος στους κινηματογράφους. Ιστορία του Στήβεν Κινγκ, πρωταγωνιστής ο Τομ Χίντλστόουν( πιθανή υποψηφιότητα πρώτου ανδρικού) και σε κομβικό δεύτερο ρόλο ο Μαρκ Χάμιλ ( θρυλικός πρωταγωνιστής των πρώτων και αυθεντικών “Star Wars”, πολύ πιθανή υποψηφιότητα δεύτερου ανδρικού ρόλου)

The way of the wind

Tου Τerence Mallick, ενός εκ των σπουδαιότερων Αμερικανών σκηνοθετών που μας έχει δώσει -μεταξύ άλλων- το “Tree of Life”. Πλειάδα καλών ηθοποιών στο καστ (με τους Mark Rylance, Ben Kingsley και Matthias Schoenaerts να ξεχωρίζουν), Όπως πάντα βέβαια, κανείς δεν είναι σίγουρος αν θα προλάβει ο τελειομανής Μάλικ να προλάβει τις ημερομηνίες…

Wicked for good.

Tου John Chu, σκηνοθέτη και του πρώτου μέρους που μάζεψε 10 υποψηφιότητες και 2 βραβεία (κοστούμια και σκηνικά/εκτέλεση παραγωγής) στα φετινά Όσκαρ. Πιθανή εκ νέου η υποψηφιότητα για τις πρωταγωνίστριες Cynthia Erivo και Ariana Grande.

After the hunt

Του Luca Guadagnino. O Ιταλός δημιουργός έχει δικαιώς πολλούς υποστηρικτές αλλά η περσινή αποτυχία του :”Challengers” να βρεθεί στα Oscar προβληματίζει. Δεδομένη η επιστροφή της Julia Roberts στο ραντάρ των βραβείων, μαζί της ο Andrew Garfield σε μια ακόμα πιθανή υποψηφιότητα.

Ballad of a small player

Tου Edward Berger του οποίου οι δύο πρόσφατες ταινίες διακρίθηκαν στα βραβεία (All quiet on the western front και Conclave). Πολύ πιθανή η υποψηφιότητα για τον πρωταγωνιστή και ιδιαίτερα δημοφιλή -λόγω του τηλεοπτικού “Penguin”- τον τελευταίο καιρό Colin Farrell.

Sentimental Value

Του Joachim Trier, ενός ακόμα Ευρωπαίου δημιουργού, σε μια εποχή που οι Ευρωπαϊκές ταινίες διακρίνονται πολύ πιο εύκολα στα βραβεία Oscar. Πρωτοεμφανίστηκε με την υποψηφιότητα ξένης ταiνίας (“Worst Person in the world”) και επιστρέφει για το κάτι παραπάνω, ξανά με πρωταγωνίστρια την Renate Reinsve.

Tου Joseph Kosinski που σκηνοθέτησε και τα πρόσφατα Top Gun μεταξύ άλλων. Τοπ-παραγωγή με σίγουρες υποψηφιότητες στα τεχνικά βραβεία και πρωταγωνιστές τους Brad Pitt και Javier Bardem μεταξύ άλλων.

Avatar Fire and Ash

Του James Cameron βέβαια. Θεωρούνται σίγουρες οι υποψηφιότητες σε τεχνικούς τομείς όπως ο ήχος και τα εφέ αλλά είναι μεγάλο ερωτηματικό αν η ταινία μπορεί να μπεί στην δεκάδα της καλύτερης ταινίας.

Προφανώς υπάρχουν ακόμα περισσότερες ταινίες που ακόμα δεν είδαμε και μπορούν να βρεθούν με αξιώσεις και πολλές υποψηφιότητες στα επόμενα Όσκαρ σε 11 μήνες από σήμερα. Κρατάμε λοιπόν για την ώρα τους ”Aμαρτωλούς” που είδαμε κιόλας και ελπίζουμε για το καλύτερο και φέτος, αρχής γενομένης από τα μεγάλα ευρωπαϊκά φεστιβάλ που έρχονται στο επόμενο δίμηνο.