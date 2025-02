Το ατύχημα συνέβη λίγο πριν τις 3 μ.μ. τοπική ώρα, όταν ένα Learjet 35A, που ήταν καταχωρημένο στην επιχείρηση του Νιλ, Chromed in Hollywood, “έκλινε από τον διάδρομο μετά την προσγείωση”, όπως ανέφερε σε δήλωσή της η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA).

Το τζετ συγκρούστηκε με ένα Gulfstream 200 που ήταν σταθμευμένο σε κοντινό σημείο, σύμφωνα με το AZ Family. Στο Learjet επέβαιναν τέσσερα άτομα που είχαν πετάξει από το Όστιν, ενώ στο Gulfstream επέβαινε ένα άτομο, σύμφωνα με τις αρχές.

Τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε στην σύγκρουση στο Αεροδρόμιο Scottsdale στην Αριζόνα. Ο ροκ σταρ δεν ήταν στο αεροπλάνο την ώρα της σύγκρουσης, σύμφωνα με τους δικηγόρους του Νιλ, αλλά η φίλη του μουσικού, Rain Andreani, και η φίλη της ήταν επιβάτες, σύμφωνα με πηγές που το ανέφεραν στο TMZ.

Και οι δύο γυναίκες επιβίωσαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με την Andreani να έχει υποστεί πέντε σπασμένα πλευρά. Τα σκυλιά που ήταν μαζί με τις γυναίκες κατά τη διάρκεια της πτήσης επίσης επιβίωσαν από την σύγκρουση, σύμφωνα με το TMZ.

