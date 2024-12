Η Χάινς φέρεται να «παίζει καλά» με το πλήθος του MAGA από τότε που ο γάμος της με τον Κένεντι φαινόταν να αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω της υποστήριξής του στον Τραμπ και της υποτιθέμενης «σχέσης» με τη δημοσιογράφο Olivia Nuzzi.

Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα σε δύο βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram προκειμένου να διαφημίσει την εταιρεία της, Hines+Young.

Η Σέριλ Χάινς παρουσίασε τη σειρά Hines+Young στους ακόλουθούς της, ενώ ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ έκανε ντους ακριβώς από πίσω της. «Δεν μπορείς να κάνεις ντους. Κάνω ένα βίντεο», είπε στον άντρα της γελώντας. «Όχι, όχι, όχι, κάνω ένα… πρέπει να μου δώσεις ένα δευτερόλεπτο. Κάνω ένα βίντεο για την Hines+Young. Αγάπη μου… 60% έκπτωση», έλεγε γελώντας η σύζυγός του. Στο βίντεο το κεφάλι και το πάνω μέρος του σώματος της Χάινς κάλυπταν τον γυμνό σύζυγό της, ο οποίος φαινόταν να λούζει τα μαλλιά και να τρίβει το σώμα του.

Cheryl Hines posts video of RFK Jr in the shower to promote her line of “MAHA” branded candles, body sprays, and creams. pic.twitter.com/jd4DwQFOmL

