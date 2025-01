Ο χειριστής αντιμετώπισε «δυσλειτουργία κατά τη διάρκεια της πτήσης», πάντως ήταν σε θέση να κάνει χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματος, δήλωσε ο σμήναρχος Πολ Τάουνσεντ, διοικητής της 354ης πτέρυγας μάχης της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του πρακτορείου ειδήσεων Associated Press.

Η συντριβή έγινε κατά την προσγείωση έπειτα από άσκηση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Eielson Air Force Base, το αεροσκάφος έχει υποστεί «σοβαρή ζημιά». Δεν έγινε σαφές αν μπορεί να επισκευαστεί ή όχι.

Ο χειριστής διακομίστηκε στο στρατιωτικό νοσοκομείο Μπάσετ, κατά την ίδια πηγή.

Ο σμήναρχος Τάουνσεντ διαβεβαίωσε πως θα διενεργηθεί «διεξοδική έρευνα» για το ατύχημα, ώστε να «ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες να επαναληφθεί».

Το F-35 είναι καρπός του ακριβότερου εξοπλιστικού προγράμματος στην ιστορία των ΗΠΑ και η πηγή του μεγαλύτερου μέρους των εσόδων της κατασκευάστριάς του Lockheed Martin (εισφέρει περί το 30% του τζίρου της).

Το Πεντάγωνο σκοπεύει να δαπανήσει 1,7 τρισεκ. δολάρια στο πλαίσιο του προγράμματος του F-35, αποκτώντας περίπου 2.500 δείγματα του μαχητικού χαμηλής παρατηρησιμότητας τις επόμενες δεκαετίες.

JUST IN: F-35 fighter jet crashes at Eielson Air Force Base in Alaska. The pilot survived pic.twitter.com/zEuPNY8jqk

— BNO News (@BNONews) January 29, 2025

Τρόμος: Ψάρι σε ενυδρείο επιτέθηκε σε γοργόνα – Δεκάδες παιδιά μπροστά στο σκηνικό

Grand Hotel: Ο Ρήγας βιάζει την Αλίκη – «Μόνο νεκρή θα φύγεις από μένα!»

Γη της ελιάς: Παντρεύονται ξανά στα νέα επεισόδια!

Κίνηση: Απόλυτο… χάος – Σταματημένα όλα στον Κηφισό – Χαμηλές ταχύτητες και στο κέντρο

ΗΠΑ: «Πακέτο» εθελουσίας εξόδου με μισθούς 8 μηνών προσφέρει ο Τραμπ στους κρατικούς υπαλλήλους