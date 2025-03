Το αεροσκάφος HiSky Europe Airbus A320, που απογειώθηκε από το Αεροδρόμιο του Βουκουρεστίου στις 6:47 μ.μ. στις 3 Μαρτίου, κατευθυνόταν προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Οραντέα στην δυτική Ρουμανία όταν υπέστη ξαφνική βλάβη στον κινητήρα κατά την άνοδό της, με τα φώτα της πρωτεύουσας να είναι ακόμα ορατά όπως φαίνεται και στο βίντεο που κατέγραψαν οι επιβάτες.

Το τρομακτικό βίντεο δείχνει τις φλόγες να εκτοξεύονται από την αριστερή πλευρά του αεροσκάφους καθώς πετούσε πάνω από το Βουκουρέστι. Ο ήχος από τις εκρήξεις ακουγόταν από το εσωτερικό του αεροπλάνου, αλλά οι επιβάτες παρέμεναν αμίλητοι και σοκαρισμένοι. Ο Σόριν Μπαλόγκ, επιβάτης στο αεροσκάφος, ανέφερε ότι οι επιβάτες ήταν “πολύ σοκαρισμένοι για να αντιδράσουν”, καθώς η αριστερή πλευρά του αεροπλάνου φωτιζόταν με πορτοκαλί φλόγες.

Ο έμπειρος πιλότος κατάφερε να επαναφέρει το αεροσκάφος και να προσγειωθεί με ασφάλεια στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χένρι Κοάντα. Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αλλά το αεροσκάφος τέθηκε εκτός λειτουργίας για έλεγχο. Σύμφωνα με την αναφορά από το Δίκτυο Ασφάλειας Αεροπορίας, η πτήση H4762 υπέστη βλάβη στον κινητήρα κατά την απογείωση από το αεροδρόμιο OTP και προσγειώθηκε με ασφάλεια 17 λεπτά μετά την απογείωση.

Η εκτροπή του αεροσκάφους έγινε στα 5000 πόδια, πριν ακυρωθεί η διαδικασία απογείωσης και το αεροσκάφος επιστρέψει για προσγείωση. Το αεροσκάφος, που πριν ήταν στην υπηρεσία της ινδικής αεροπορικής εταιρίας Vistara, είχε παραληφθεί το Σεπτέμβριο του 2014.

