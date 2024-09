Το μυστήριο περιπλέκει ακόμα περισσότερο καθώς υπάρχουν ακόμα ερωτήματα για το ποιος ήταν αυτός που κατασκεύασε τους βομβητές αλλά και το πως κατάφεραν να πραγματοποιήσουν έκρηξη σε περίπου 5,000 βομβητές ταυτόχρονα.

Προς το παρόν υπάρχουν δύο βασικές θεωρίες για το πώς έγιναν οι εκρήξεις. Η πρώτη θεωρεία αναφέρει ότι στους βομβητές είχε εμφυτευτεί πριν φτάσουν στα χέρια των μελών της Χεζμπολάχ, εκρηκτική ύλη και σύστημα απομακρυσμένης πυροδότησης (πυροκροτητής). Η θεωρεία αυτή σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν στο BBC και στους New York Times είναι η πιθανότερη.

Η δεύτερη θεωρία είναι ότι, επετεύχθη παραβίαση στο λογισμικό των βομβητών όταν για να λειτουργήσουν συνδέθηκαν με κάποιο τοπικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και η παραβίαση αυτή επέτρεψε την εμφύτευση κάποιας λειτουργίας στο λογισμικό που προκάλεσε την υπερθέρμανση των μπαταριών ιόντων λιθίου των βομβητών με αποτέλεσμα να εκραγούν, καθώς έχει διαπιστωθεί πώς η υπερθέρμανση των μπαταριών ιόντων λιθίου τους προκαλεί την έκρηξη τους. Αυτό οφείλεται σε ένα φαινόμενο που ονομάζεται θερμική διαφυγή.

Η θερμική διαφυγή είναι μια χημική αλυσιδωτή αντίδραση που συμβαίνει όταν η μπαταρία βιώνει μια ταχεία αλλαγή θερμοκρασίας, η οποία ενεργοποιείται όταν η μπαταρία υπερθερμανθεί, τρυπηθεί ή υπερφορτιστεί. Καθώς αυτή η χημική αντίδραση εξελίσσεται, μπορεί να οδηγήσει σε ξαφνική απελευθέρωση ενέργειας που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη συσκευών με έντονη δύναμη και θερμότητα. Στη θερμική διαφυγή, η θερμοκρασία της μπαταρίας αυξάνεται γρήγορα (σε χιλιοστά του δευτερολέπτου) και η αλυσιδωτή αντίδραση της αποθηκευμένης ενέργειας της μπαταρίας δημιουργεί εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες (περίπου 752 βαθμούς Φαρενάιτ / 400 βαθμούς Κελσίου – η θερμοκρασία ενός τυπικού πυροσβεστικού δωματίου).

Σύμφωνα λοιπόν με τις μέχρι τώρα έρευνες των ειδικών, πιθανότατα κάποιος θα μπορούσε να είχε χακάρει αυτές τις συσκευές και να υπερφόρτισε εξ αποστάσεως την μπαταρία, προκαλώντας θερμική διαφυγή. Οι βομβητές που μόνο δέχονται μηνύματα είναι παθητικοί δέκτες και επομένως δεν μπορούν να εντοπιστούν, αλλά όταν ένας βομβητής αποστέλλει ένα μήνυμα ενεργοποιεί τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και τους πομπούς στην περιοχή που βρίσκεται ο βομβητής.

Αν κάποιος μπορέσει να διεισδύσει στο δίκτυο την στιγμή που εκπέμπεται ένα σήμα θα μπορούσε να μολύνει με κακόβουλο λογισμικό κάθε βομβητή στο δίκτυο. Ένας ιός θα μπορούσε να είχε εμφυτευθεί στο δίκτυο τηλεειδοποίησης της Χεζμπολάχ και να παραμείνει αδρανής στις συσκευές μέχρι να εξαπλωθεί ευρέως. Αυτό το κακόβουλο λογισμικό ενδέχεται να έχει ενεργοποιηθεί εξ αποστάσεως με τη βοήθεια ενός προ-προγραμματισμένου χρονόμετρου.

Οπτικό υλικό από κάμερες σε σημεία εκρήξεων δείχνει ότι οι κάτοχοι των βομβητών που εξερράγησαν φαινόταν να λαμβάνουν ένα μήνυμα λίγες στιγμές πριν οι συσκευές εκραγούν.

Εάν αυτές οι εκρήξεις είναι προϊόν κυβερνοεπίθεσης, τότε πρόκειται για μια μοναδική στο είδος της τέτοιου είδους και έκτασης επίθεση.

