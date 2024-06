“Το περιστατικό τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και το κοινό απομακρύνθηκε για λόγους ασφαλείας. Το ανάκτορο και οι κήποι είναι τώρα ανοιχτά”, δήλωσε το Παλάτι των Βερσαλλιών. Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Μια “πολύ σημαντική” πυροσβεστική επιχείρηση ήταν σε εξέλιξη στο χώρο από το μεσημέρι, ανέφερε η γαλλική εφημερίδα Le Figaro. Αρκετά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν καπνό να βγαίνει από το παλάτι ενώ απομακρύνονταν οι επισκέπτες.

Visitors and palace workers were evacuated. Firefighters are currently putting out the fire pic.twitter.com/KrXZgymYaO

Versailles is burning near Paris – the roof caught fire.

Ένας από τους εθνικούς θησαυρούς της Γαλλίας, η πρώην βασιλική κατοικία, υποδέχεται εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Το Πάρκο των Βερσαλλιών θα φιλοξενήσει τα ιππικά αγωνίσματα και το σύγχρονο πένταθλο στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024.

❗ – The️ iconic Palace of Versailles is currently on fire beneath the city of Paris.

The roof caught fire, prompting the immediate evacuation of visitors and palace staff.

Firefighters are committed to controlling the fire.

The cause of the fire has not yet been… pic.twitter.com/2RHT0fBgvk

