Ο ύποπτος συνελήφθη επί τόπου.

Ο άντρας τραυμάτισε σοβαρά δύο αστυνομικούς, τον έναν στον λαιμό και τον άλλον στο στήθος. Ένας περαστικός προσπάθησε να παρέμβει και σκοτώθηκε.

Ο ύποπτος είναι 37 ετών και Αλγερινός, και βρισκόταν υπό διαταγή απέλασης επειδή ήταν στη λίστα παρακολούθησης τρομοκρατίας, σύμφωνα με τον τοπικό εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας άνοιξε έρευνα για τρομοκρατία, καθώς ο ύποπτος φέρεται να φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ».

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης υπέρ του Κονγκό, όπου οι αστυνομικοί περιπολούσαν.

«Ο τρόμος έχει καταλάβει την πόλη μας», δήλωσε η δήμαρχος Μυλούζ, Μισέλ Λουτς, στο Facebook.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Μπρουνό Ρεταγιό, αναμένεται να επισκεφτεί τον τόπο του περιστατικού το Σάββατο το βράδυ.

Terror attack in France. Migrant from Algeria goes on a stabbing spree!

pic.twitter.com/ZW8U6hKlX2

— Paul Golding (@GoldingBF) February 22, 2025