Τα γεγονότα συνέβησαν το απόγευμα, κοντά σε μια κλειστή αγορά.

Ο ύποπτος συνελήφθη από τις δυνάμεις ασφαλείας. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο άνδρας είναι καταγεγραμμένος για πρόληψη τρομοκρατίας.

Το κίνητρο ή η ταυτότητα του δράστη δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, όμως, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι φώναζε «Αλαχού Ακμπάρ».

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά την άρνηση του δράστη, ηλικίας 37 ετών, να υπογράψει τον δικαστικό του έλεγχο σε αστυνομικό τμήμα της Μυλούζης.

Terror attack in France. Migrant from Algeria goes on a stabbing spree!

