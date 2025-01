Οι δορυφορικές εικόνες που παρείχε η Maxar αποκαλύπτουν τη ζημιά που προκλήθηκε από δύο από τις έξι πυρκαγιές που έπληξαν τη Νότια Καλιφόρνια.

Η πυρκαγιά στη συνοικία Palisades κατέκαψε την περιοχή του Pacific Palisades, μία από τις πιο πλούσιες γειτονιές της χώρας, καίγοντας με ρυθμό πέντε γήπεδα ποδοσφαίρου το λεπτό με τους πυροσβέστες να παλεύουν με τις φλόγες τόσο από το έδαφος, όσο και από τον αέρα.

Με τη βοήθεια των ισχυρών ανέμων Santa Ana που έφτασαν τα 158 χιλιόμετρα την ώρα σε ορισμένες περιοχές, η πυρκαγιά Eaton πέρασε από την Κοιλάδα του Σαν Γκαμπριέλ, καταστρέφοντας σπίτια στο Πασαντίνα και την Άλταντενα, περιοχές περίπου 18 χιλιόμετρα ανατολικά του κέντρου του Λος Άντζελες. Πέντε κάτοικοι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά Eaton.

Οι φωτογραφίες πριν και μετά δείχνουν τη μεγάλη ζημιά που προκλήθηκε στις γειτονιές.

The before-and-after satellite images of the LA-area fires are just staggering, heartbreaking. This is Altadena on Jan 6 versus Jan 8.https://t.co/b2KOLMUwMp pic.twitter.com/fWxQJsFf3l

— Corey S. Powell (@coreyspowell) January 9, 2025