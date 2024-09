Το τραγικό της υπόθεσης είναι πως ο 17χρονος έναν χρόνο είχε πυροβολήσει θανάσιμα τον πατέρα του στην Οκλαχόμα. Δράστης της σοκαριστικής ιστορίας είναι ο Κόλιν Γκριφιθ, ο οποίος το βράδυ της περασμένης Κυριακής κάλεσε την αστυνομία και είπε ότι η μητέρα του, η 39χρονη Κάθριν Γκρίφιθ, μαχαιρώθηκε στον λαιμό κατά τη διάρκεια ενός καβγά, αφού του όρμησε με ένα μαχαίρι και έπεσε πάνω του. Άμεσα έφτασαν αστυνομικοί στο σπίτι τους στη Φλόριντα και διαπίστωσαν ότι η μητέρα του ήταν νεκρή.

Όταν οι αστυνομικοί του ζήτησαν να τους περιγράψει τι είχε συμβεί δεν απάντησε και ζήτησε να μιλήσει σε έναν δικηγόρο. Μετά από έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα όσα είπε ο 17χρονος στο τηλέφωνο δεν ταίριαζαν με τα στοιχεία που είδαν στο τόπο του εγκλήματος.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι μητέρα και γιος μάλωναν στην αυλή του σπιτιού τους και εκείνος την άρπαξε από τα μαλλιά και την έσερνε.

