Από την εκρηξη εχουν τραυματιστεί 12 άνθρωποι ανακοίνωσαν οι αρχές. Η έκρηξη, που εκτιμάται πως πιθανόν οφειλόταν σε διαρροή αερίου, έγινε σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Ταϊτσούνγκ, στο κεντρικό τμήμα της νήσου της Ασίας. Βίντεο εικονίζουν πελώρια συντρίμμια καθώς πέφτουν σε δρόμο.

Δείτε εικόνες και βίντεο

The blast, which tore through the 12th-floor food court, sent… pic.twitter.com/tcYgBXMXGF

A powerful gas explosion devastated the Shin Kong Mitsukoshi Department Store in Taichung City, leaving widespread destruction in its wake.

台湾の百貨店 新光三越で爆発があり5人が亡くなったとみられている

Five people are believed to have been killed in an explosion at a department store in Taiwan.

台灣新光三越百貨公司發生爆炸事件,相信已有五人死亡。

대만 백화점 ‘신광미쓰코시’에서 폭발이 발생해 5명이 사망한 것으로 추 pic.twitter.com/6tkOjiEA44

— worldwalker (@worldwalker_now) February 13, 2025