Καταρχάς πρόκειται για τις πρώτες εκλογές μετά το Brexit. Οι σημερινές εκλογές ήρθαν σε μια περίοδο που το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρώπη αντιμετωπίζουν πρωτόγνωρες καταστάσεις.

Οι εκλογές διεξήχθησαν επίσης στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία, η οποία έχει βυθίσει την Ευρώπη στη μεγαλύτερη κρίση ασφαλείας μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Επίσης για πρώτη φορά ένας πρωθυπουργός με οικογενειακές ρίζες στην Ινδία -πρώην βρετανική αποικία- διεκδικεί την επανεκλογή του. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σουνάκ ωστόσο δεν φαίνεται ότι θα παραμείνει ένοικος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Σε αυτές τις εκλογές το όνειρο του Brexit φαίνεται να έχει ήδη πεθάνει. Όλοι οι βασικοί χαρακτήρες του Vote Leave έχουν εγκαταλείψει τη σκηνή. Τα ριζοσπαστικά σχέδια για μαζικό ξήλωμα των κανονισμών της ΕΕ από τα νομοθετικά βιβλία της Βρετανίας έχουν ήδη εγκαταλειφθεί.

Το Εργατικό Κόμμα του Κιρ Στάρμερ, που φαίνεται να βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάκτησης μιας ιστορικής νικηφόρας πλειοψηφίας, έχει δεσμευτεί να αφήσει σε μεγάλο βαθμό άθικτη την τρέχουσα διευθέτηση του Brexit. Οι ένθερμοι Remainers που ελπίζουν ότι η Βρετανία θα μπορούσε να επανέλθει στην ΕΕ υπό την ηγεσία του, είναι πιθανό να απογοητευτούν. Το σύνθημα των Εργατικών είναι “Κάντε το Brexit να λειτουργήσει”.

Ο Κιρ Στάρμερ, για τον οποίο προεξοφλούν όλοι ότι θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας, πήγε να ψηφίσει με τη σύζυγό του. «Το μέλλον της Βρετανίας είναι στην κάλπη» έγραψε.

Ο ηγέτης των Εργατικών έχει ως σύνθημά του την «αλλαγή».

«Εχω αλλάξει το Εργατικό Κόμμα. Αν με εμπιστευτείς ψηφίζοντας Εργατικούς, θα αλλάξω τη χώρα» έγραψε.

I’ve changed the Labour Party.

If you put your trust in me by voting Labour, I will change the country.

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 4, 2024