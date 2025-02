Την ώρα που ο Τραμπ χαρακτήριζε αχάριστο τον Ουκρανό πρόεδρο και πως τζογάρει με τον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ουκρανή πρέσβης Oksana Markarova σκύβει το κεφάλι και το κουνά εμφανώς απογοητευμένη από όσα διαδραματίζονταν μεταξύ των δύο προέδρων.

Ukraine’s ambassador to the US Oksana Markarova’s reaction to the clash between Trump and Zelensky. pic.twitter.com/jva0QWJnHB

— KyivPost (@KyivPost) February 28, 2025