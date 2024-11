Ο Μπάιντεν τόνισε ότι οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου αποδέχθηκαν την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό της «καταστροφικής» σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ. Επίσης τόνισε ότι θέλει να ευχαριστήσει τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν, για τη συνεργασία του στην επίτευξη αυτής της στιγμής.

Join me as I deliver remarks from the Rose Garden on the Middle East. https://t.co/SuvkUrJr5T

