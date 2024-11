Οι γνωστές και ως φάλαινες-δολοφόνοι, εμφανίστηκαν σε απόσταση αναπνοής από την ακτή και πέρασαν μερικά μέτρα μακριά από το τουριστικό φέρι. «Είναι τόσο χαριτωμένες, είναι το αγαπημένο μου ζώο», ακούγεται να λέει ένας επιβάτης, ενώ ο καπετάνιος του φέρι, Τζακ Χέμσγουορθ, ανέφερε πως ήταν ένα «αρκετά σουρεαλιστικό σκηνικό.

Η φάλαινα Όρκα δεν είναι συνηθισμένο να κολυμπά τόσο κοντά σε ακτές. Υπάρχουν λίγο πάνω από 300 φάλαινες όρκα που έχουν καταγραφεί από το Τμήμα Αλιείας και Ωκεανών του Καναδά.

«Δεν συναντάς συχνά τόσο μεγάλα ζώα ώστε να μπορείς να μιλήσεις γι’ αυτά. Ήταν τρελό να δω πόσο μεγάλες είναι, γιατί ήταν μεγαλύτερες από το σκάφος», ανέφερε ο Χέμσγουορθ για τις φάλαινες Όρκα που μπορούν να φτάσουν μέχρι τα 8 μέτρα μήκος.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Βόλκερ Ντίκε, καθηγητή άγριας ζωής στο Πανεπιστήμιο του Κάμπρια στην Αγγλία, μία ή δύο γενικές εμφανίσεις αυτής της πληθυσμιακής ομάδας είναι συνηθισμένες στην περιοχή του Βανκούβερ. Αλλά δεν είναι συνηθισμένο να τους βλέπουν οι άνθρωποι εκεί – και ακόμη πιο σπάνιο να καταγραφούν σε βίντεο, καθώς οι φάλαινες Όρκα είναι κυνηγοί που δρουν μυστικά, λένε οι ειδικοί. Ο Ντίκε πιστεύει ότι οι φάλαινες Όρκα στο βίντεο κυνηγούσαν πιθανώς για θηράματα, κυρίως για θαλάσσιες φώκιες.

We had some special visitors in the creek today. pic.twitter.com/gAk5Sy8Gke

— False Creek Ferries (@FalseCreekFerry) November 25, 2024