Τα θύματα ήταν μέλη μίας ομάδας 17 ατόμων που πραγματοποιούσε ανάβαση, με τη συνοδεία τεσσάρων Αυστριακών οδηγών.

Η ομάδα κατευθυνόταν προς ένα ορεινό καταφύγιο σε ύψος περίπου 2.500 μέτρων, πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, όταν η χιονοστιβάδα, η οποία είχε πλάτος περίπου 80 μέτρα, χτύπησε το πρωί της Πέμπτης.

Update:

Further details released of avalanche in Austria that hits group of Dutch ski tourers near Soelden.

3 dead & 1 injured.https://t.co/N23OZL15qF

PlanetSKI

— PlanetSKI Snow News (@planetski) April 11, 2024