Όταν το αεροπλάνο συνέχισε να κινείται, η νεαρή αφροαμερικανή επιβάτης ταράχθηκε ακόμα περισσότερο, έβγαλε όλα της τα ρούχα και απαιτούσε να μπει ακόμα και στο πιλοτήριο, ενώ έτρεχε γυμνή στον διάδρομο, μπροστά στα μάτια των έκπληκτων (και κάποιων έντρομων) επιβατών. Μάλιστα, η γυμνή γυναίκα, εμφανώς με ψυχολογικό πρόβλημα, κάποια στιγμή στεκόταν όρθια μπροστά στους επιβάτες κάνοντας αστεία και επιδεικνύοντας σεξουαλική διάθεση.

A Southwest Airlines flight from Houston to Phoenix was forced to return to the gate after a woman stripped naked and began screaming while trying to get into the cockpit before takeoff. pic.twitter.com/NucYJUJsWn

— Rain Drops Media (@Raindropsmedia2) March 6, 2025