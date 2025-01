Το βίντεο, που είχε διάρκεια περίπου 3 λεπτών και 30 δευτερολέπτων δείχνει μια νεαρή γυναίκα να μιλά στα εβραϊκά και να καλεί την ισραηλινή κυβέρνηση να δράσει για την απελευθέρωσή της.

«Τι περιμένετε να μας πάρετε όλους νεκρούς;» εμφανίζεται να ρωτά η 19χρονη Ισραηλινή Λίρι Άλμπαγκ, σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, την ώρα που είναι σε εξέλιξη συνομιλίες στη Ντόχα του Κατάρ.

Η οικογένεια της 19χρονης ισραηλινής ομήρου Λίρι Αλμπαγκ επέτρεψε τη δημοσιοποίηση στιγμιότυπων του βίντεο, έκανε γνωστό το Φόρουμ των Οικογενειών, η κύρια ένωση συγγενών ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

«Απευθύνουμε έκκληση στον πρωθυπουργό, στους ηγέτες του κόσμου και σε όλους αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις: είναι η ώρα να λάβετε αποφάσεις σαν να ήταν εκεί τα δικά σας παιδιά», δήλωσε η οικογένεια Αλμπαγκ.

H Χαμάς κατέλαβε 251 ομήρους κατά τη διάρκεια της επίθεσης του 2023, εκ των οποίων οι 96 παραμένουν στη Γάζα. Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι 34 είναι νεκροί.

Παλαιστινιακές πηγές ανέφεραν στα τέλη Δεκεμβρίου ότι η Χαμάς είναι πρόθυμη να απελευθερώσει 22 από τους 34 ομήρους της λίστας που κατέθεσε το Ισραήλ στις συνομιλίες του Κατάρ, αλλά αρνείται να συμφωνήσει στην απελευθέρωση των άλλων 12, επειδή είναι στρατιώτες.

#BREAKING: Al-Qassam Brigades have published a recorded message from 19-year-old Israeli hostage and IDF soldier Liri Albag pic.twitter.com/Mynyb9eRbM

— The Saviour (@stairwayto3dom) January 4, 2025