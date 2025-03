Λόγω της θύελλας, εκκενώθηκαν σπίτια και κέντρα υγείας. Σε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται λεχώνες να φεύγουν μαζί με τα μωρά τους από ένα πλημμυρισμένο νοσοκομείο.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποίησαν ότι οι προβλέψεις τους δεν είναι αισιόδοξες και μια νέα καταιγίδα αναμένεται να πλήξει την περιοχή αργότερα σήμερα.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν τον θάνατο μιας γυναίκας σε έναν αυτοκινητόδρομο. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι υπάρχουν τουλάχιστον άλλοι πέντε νεκροί, καθώς οι χείμαρροι που σχηματίστηκαν από τα νερά της βροχής παρέσυραν αυτοκίνητα και ξερίζωσαν δέντρα. Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Terrible floods due to extreme rainfall in Bahia Blanca of Buenos Aires province, Argentina (07.03.2025) pic.twitter.com/ny6fgFI6cc

— Disaster News (@Top_Disaster) March 7, 2025