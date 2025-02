«Η Ρωσία είναι στην πραγματικότητα μια χώρα που βασίζεται στο πετρέλαιο», δήλωσε ο Κέλογκ στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια, προσθέτοντας ότι δυτικές δυνάμεις πρέπει να κάνουν περισσότερα για να επιβάλουν αποτελεσματικά τις κυρώσεις στη Ρωσία.

Όπως είπε, ο Πούτιν θα πρέπει να κάνει εδαφικές παραχωρήσεις. Συνέχισε λέγοντας ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να πει πότε θα είναι έτοιμο το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται στην εξουσία μόνο 25 ημέρες.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου πρόσθεσε ότι είναι ωστόσο ζωτικής σημασίας να εμπλακεί ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Speaking at the Munich Security Conference, US special envoy to Ukraine Keith Kellogg says Russia may have to make “territorial concessions”.

Read more: https://t.co/f1KiRCKJ3i

Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/0naB5z2k8J

— Sky News (@SkyNews) February 15, 2025