Αυτά αναφέρει –μεταξύ άλλων– στη δική του αποτίμηση των πρωινών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ο στρατιωτικός αναλυτής του Sky News Σον Μπελ, υπογραμμίζοντας ότι Ισραήλ και Χεζμπολάχ προσπαθούν να κυριαρχήσουν στο χώρο της πληροφόρησης για το τι έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας και αυτό καταδεικνύεται από τις διαφορετικές μεταξύ τους ανακοινώσεις.

Όπως ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε, «γύρω στα εκατό» αεροσκάφη του «στοχοθέτησαν και κατέστρεψαν χιλιάδες ράμπες εκτόξευσης ρουκετών της Χεζμπολάχ» στη διάρκεια των αεροπορικών επιδρομών που εξαπέλυσε προκειμένου να αποτρέψει επίθεση ευρείας κλίμακας της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ. Η επίθεση που ακολούθησε από τη Χεζμπολάχ προκάλεσε πολύ μικρή ζημιά, με τις ενέργειές τους οι IDF απέτρεψαν πολύ πιο σοβαρή επίθεση της Χεζμπολάχ που θα είχε στόχο το βόρειο και κεντρικό τμήμα της χώρας. Μάλιστα, το Ισραήλ εκτιμά ότι η Χεζμπολάχ στόχευε εναντίον της βάσης Glilot κοντά στη Χερτσλιγιά, όπου εδρεύουν αρκετές μονάδες πληροφοριών των IDF και το αρχηγείο της Μοσάντ.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε «μεγάλο αριθμό drones» και «πάνω από 320 ρουκέτες Κατιούσα» σε 11 στρατιωτικές βάσεις του Ισραήλ και στα κατεχόμενα από το Ισραήλ συριακά Υψίπεδα του Γκολάν, σε αντίποινα για την εξουδετέρωση στελέχους της σε ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό στις 30 Ιουλίου. Αργότερα, έκανε γνωστό, ότι η στρατιωτική της «επιχείρηση για σήμερα ολοκληρώθηκε και επιτεύχθηκε».

«Η Χεζμπολάχ θέλει να θεωρηθεί αυτό ως ένα επιτυχημένο χτύπημα. Το Ισραήλ προσπαθεί να δείξει ότι κατάφερε να προστατέψει τους πολίτες του», υπογραμμίζει ο Μπελ και συνεχίζει: η Χεζμπολάχ χρησιμοποίησε μη κατευθυνόμενες ρουκέτες στην επίθεσή της, γεγονός που σημαίνει ότι ο Σιδερένιος Θόλος του Ισραήλ ήταν αρκετά αποτελεσματικός», επισημαίνοντας δύο πράγματα που ξεχωρίζουν, από στρατιωτικής άποψης.

«Τα ισραηλινά χτυπήματα ξεκίνησαν περίπου μισή ώρα πριν από τα χτυπήματα της Χεζμπολάχ. Αυτό υποδηλώνει ότι πρόκειται για μια τεράστια επιχείρηση που καθοδηγείται από τις μυστικές υπηρεσίες. Από τα τέλη Ιουλίου, το Ισραήλ προετοιμαζόταν για ένα μεγάλο κύμα επιθέσεων από τη Χεζμπολάχ και/ή το Ιράν. Αυτό που φαίνεται να συνέβη τώρα είναι ότι, με το που αντιλήφθηκαν ότι πρόκειται να λάβει χώρα ([αυτή η επίθεση), πάτησαν το κόκκινο κουμπί και ξεκίνησαν τα πάντα.

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η κλίμακα (των ισραηλινών χτυπημάτων). Μια στρατιωτική επιχείρηση με 100 αεροσκάφη είναι μια πολύ σημαντική απάντηση. Στο παρελθόν είχαμε δει επιχειρήσεις με δύο ή τρία αεροσκάφη. Αυτά τα τζετ είναι όλα εξοπλισμένα με όπλα με GPS. Η καθοδήγηση GPS σημαίνει ότι πρέπει να γνωρίζεις τους στόχους εκ των προτέρων. Η κατάσταση μοιάζει πολύ δυναμική, αλλά πρόκειται για μια πολύ ισχυρή απάντηση των Ισραηλινών», τονίζει ο Μπελ.

Κατά τον ίδιο, παρά την ενίσχυση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες, δεν υπάρχει «καμία ένδειξη» ότι υπήρξε εμπλοκή των ΗΠΑ. Εκτιμά ότι το αμερικανικό αεροπλανοφόρο και το υποβρύχιο βρίσκονται στην περιοχή για να αντιμετωπίσουν την ιρανική απειλή. «Αλλά προς το παρόν η κατάσταση μοιάζει με πυριτιδαποθήκη έτοιμη να εκραγεί».

Μπαράζ βομβαρδισμών στο Λίβανο από το Ισραήλ – Επίθεση της Χεζμπολάχ με 320 πυραύλους – Διάγγελμα Νασράλα το απόγευμα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε σήμερα περαιτέρω επιθέσεις κατά εκτοξευτήρων ρουκετών της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, ώρες μετά την ανακοίνωσή του ότι πραγματοποίησε προληπτικά αεροπορικά πλήγματα κατά του υποστηριζόμενου από το Ιράν σιιτικού κινήματος του Λιβάνου. “Την τελευταία ώρα, οι IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) έπληξαν εκτοξευτήρες της Χεζμπολάχ σε διάφορες περιοχές στον νότιο Λίβανο για να απομακρύνουν τις απειλές”, αναφέρει ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Νασράλα θα απευθύνει ομιλία στις 18:00

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ θα απευθύνει ομιλία σήμερα στις 18:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος), μετά την ανακοίνωση του κινήματός του ότι διεξήγαγε επίθεση ευρείας κλίμακας κατά του Ισραήλ, αναφέρει το ίδιο σε ανακοίνωσή του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Ανάλυση Stratfor: Η Ινδία πατάει σε δύο βάρκες

Η ομιλία του Χασάν Νασράλα θα αφορά “τις τελευταίες εξελίξεις”, διευκρίνισε η Χεζμπολάχ στην ανακοίνωσή της.

Τα πυρά του λιβανικού σιιτικού κινήματος ήταν μέρος μιας “μεγαλύτερης επίθεσης που είχε σχεδιαστεί και μπορέσαμε να αποτρέψουμε ένα μεγάλο μέρος αυτής σήμερα το πρωί”, σημείωσε από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός, ανακοινώνοντας ότι διεξήγαγε προληπτικά πλήγματα στον Λίβανο για να αποτρέψει μια “επίθεση ευρείας κλίμακας” της Χεζμπολάχ.

Ένταση τη νύχτα στο βορρά: Επίθεση της Χεζμπολάχ με πάνω από 320 πυραύλους και drones – Προηγήθηκαν προληπτικά χτυπήματα του Ισραήλ

Το σιιτικό κίνημα του Λιβάνου Χεζμπολάχ ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι ολοκλήρωσε “την πρώτη φάση” αντιποίνων του για τον θάνατο ηγετικού στελέχους του στρατιωτικού του βραχίονα, του Φουάντ Σουκρ, σε ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό σε προάστιο της Βηρυτού τον περασμένο μήνα.

Το σιιτικό κίνημα του Λιβάνου σημείωσε ότι έπληξε σήμερα 11 ισραηλινούς στρατιωτικούς στόχους και ότι εξαπέλυσε πάνω από 320 πυραύλους Κατιούσα.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι “εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση με μεγάλο αριθμό μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) και πυραύλων σε αντίποινα για τον θάνατο του Σουκρ, διευκρινίζοντας ότι έβαλε στο στόχαστρο προσδιορισμένο “ειδικό στρατιωτικό στόχο, όπως και πλατφόρμες του Σιδηρού Θόλου του Ισραήλ και άλλες τοποθεσίες”.

‼️The #Israel Defense Force has made a statement announcing the launch of a wide-scale attack on #Hezbollah positions throughout southern #Lebanon based on intelligence that claim that the group was planning on attacking Israel immediately or in the coming hours. pic.twitter.com/DKA17nqF19 — Kamal Korkees (@KorkeesM) August 25, 2024

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα πως εξαπέλυσαν προληπτικά δεκάδες αεροπορικούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο, διότι εντόπισαν προετοιμασίες του ένοπλου λιβανικού κινήματος Χεζμπολά, συμμάχου της παλαιστινιακής Χαμάς, για επίθεση «ευρείας κλίμακας» εναντίον του Ισραήλ, όπου ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 48 ώρες.

Η Χεζμπολά από την πλευρά της έκανε γνωστό ότι προχώρησε σε «επίθεση με μεγάλο αριθμό drones» και «320 ρουκέτες τύπου Κατιούσα» εναντίον της ισραηλινής επικράτειας, ειδικά εναντίον «σημαντικού στρατιωτικού στόχου», χωρίς να διευκρινίσει ποιον, και κατόπιν πως ολοκλήρωσε την «πρώτη φάση» των αντιποίνων της για τη δολοφονία του Φουάντ Σουκρ, ηγετικού στελέχους του στρατιωτικού της βραχίονα, στο πλαίσιο της οποίας επλήγησαν 11 ισραηλινές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπως ισχυρίστηκε.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν από την άλλη πως οι περισσότεροι βομβαρδισμοί τους —έγιναν τουλάχιστον 40, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ— έπληξαν στόχους στον νότιο Λίβανο προς το παρόν, διεμήνυσαν ωστόσο ότι θα πλήξουν οποιαδήποτε τοποθεσία όπου θεωρούν πως υφίσταται απειλή. Πρόσθεσαν πως καταμέτρησαν «πάνω από 150» βλήματα που εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο.

Εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της προεδρίας των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως η Ουάσιγκτον «θα συνεχίσει να υποστηρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται», ενώ ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έδωσε εντολή στην ομάδα του να επικοινωνεί «επί μονίμου βάσεως» με την ισραηλινή κυβέρνηση.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μανάρ, που πρόσκειται στο σιιτικό λιβανικό κίνημα, ορκισμένο εχθρό του Ισραήλ, έκανε λόγο για σειρά ισραηλινών επιδρομών σε περιοχές Κουνίν Ρασφ, Ατ Ταΐρι, Μπέιτ Γιαχούν, Αλ Χαρντάλι, Ζάουταρ, Ικλίμ αλ Τούφα και αλ Ρεϊχάν, στον νότιο Λίβανο.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε νωρίτερα πως συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου για τις 07:00. Ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησής του Γκάλαντ ανακοίνωσε πως κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο «εσωτερικό μέτωπο» —σε όλη την ισραηλινή επικράτεια— για 48 ώρες.

Το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν ανακοίνωσε νωρίτερα ότι οι πτήσεις που προγραμματίζονταν από αυτό προς άλλους προορισμούς θα αναβάλλονταν και ότι οι εισερχόμενες πτήσεις θα εκτρέπονταν, ωστόσο πριν από λίγο έκανε γνωστό πως η λειτουργία του συνεχίζεται ομαλά από τις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Οι σημερινές εχθροπραξίες Ισραήλ-Χεζμπολά καταγράφτηκαν εν μέσω των συνομιλιών στο Κάιρο με σκοπό να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακο ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, με έναυσμα έφοδο άνευ προηγουμένου του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτεια.

Οι ανταλλαγές πυρών των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και της Χεζμπολά είναι στην πράξη καθημερινές από την επομένη της έναρξης του πολέμου.

Οι φόβοι για περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση, το ξέσπασμα ολοκληρωτικού πολέμου, εντάθηκαν μετά τον θάνατο του Φουάντ Σουκρ, ηγετικού στελέχους του στρατιωτικού βραχίονα της Χεζμπολά, σε ισραηλινό βομβαρδισμό σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, κι αυτόν μερικές ώρες αργότερα του Ισμαήλ Χανίγια, του ηγέτη της Χαμάς, στην Τεχεράνη. Το Ιράν και η Χεζμπολά κατηγόρησαν το Ισραήλ για τον φόνο κι ορκίστηκαν να πάρουν εκδίκηση.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε μέσω X, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντανιέλ Χαγκαρί τόνισε πως «μαχητικά αεροσκάφη επιτίθενται αυτή τη στιγμή» σε θέσεις της Χεζμπολά.

«Παρατηρήσαμε προετοιμασίες της Χεζμπολά για επιθέσεις ευρείας κλίμακας εναντίον της ισραηλινής επικράτειας», ανέφερε νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός σε μήνυμά του συνταγμένο στα αραβικά, προορισμένο για τους κατοίκους του νοτίου Λιβάνου, που δημοσιοποίησε μέσω Telegram.

Κάλεσε «οποιονδήποτε βρίσκεται κοντά σε ζώνες όπου επιχειρεί η Χεζμπολά» να φύγει «αμέσως (…) για την προστασία του και την προστασία της οικογένειάς του», συμπληρώνοντας πως «θα κάνει αυτό που είναι απαραίτητο για να προστατεύσει τους πολίτες του Ισραήλ».

Από την 8η Οκτωβρίου, έχουν σκοτωθεί πάνω από 600 άνθρωποι στην Λίβανο, κυρίως μαχητές της Χεζμπολά, αλλά και 131 άμαχοι, ανάμεσά τους και δημοσιογράφοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου. Στην άλλη πλευρά, στο Ισραήλ και στο κατεχόμενο και προσαρτημένο συριακό υψίπεδο του Γκολάν, έχουν σκοτωθεί 23 στρατιωτικοί και 26 άμαχοι, κατά επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Στη Λωρίδα της Γάζας, οι ακατάπαυστοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν σχεδόν 50 Παλαιστίνιους προχθές Παρασκευή και χθες Σάββατο, σύμφωνα με την πολιτική προστασία και υπηρεσίες πρώτων βοηθειών στον θύλακο, ενώ από την άλλη, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως σκοτώθηκαν τρεις έφεδροι.

Με αυτό το φόντο διεξάγονταν χθες συνομιλίες στο Κάιρο προκειμένου να κλειστεί συμφωνία για εκεχειρία, οι πιθανότητες για την οποία πάντως μοιάζουν λίγες.

Ο νέος κύκλος διαπραγματεύσεων άρχισε την Πέμπτη στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα, με παρόντες τους επικεφαλής της Μοσάντ (ισραηλινή κατασκοπεία) Δαυίδ Μπαρνέα και της Σιν Μπετ (αντικατασκοπεία) Ρονέν Μπαρ, του διευθυντή της CIA Γουίλιαμ Μπερνς, του συντονιστή του Λευκού Οίκου για τη Μέση Ανατολή Μπρετ ΜακΓκέρκ, καθώς και των επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Αιγύπτου και του Κατάρ.

Αντιπροσωπεία της Χαμάς πήγε στο Κάιρο, χωρίς να αναμένεται να συμμετάσχει στις συνομιλίες· επρόκειτο να συναντηθεί χθες βράδυ με αιγύπτιους αξιωματούχος, είπε στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Εδώ και μήνες, οι μεσολαβητές προσπαθούν να πείσουν τις αντιμαχόμενες πλευρές να κηρύξουν ανακωχή, να σταματήσουν έστω για κάποιο διάστημα τον πόλεμο που διανύει την 324η ημέρα του, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Η μόνη ανάπαυλα ήταν η κατάπαυση του πυρός μιας εβδομάδας τον Νοέμβριο.

Αιγυπτιακή πηγή ανέφερε χθες πως οι χθεσινές συνομιλίες επρόκειτο να αποτελέσουν «σημείο καμπής», ενώ η Ουάσιγκτον έκανε λόγο για «πρόοδο» την Παρασκευή.

Οι συνομιλίες σκόνταφταν κυρίως στο ζήτημα του ελέγχου του λεγόμενου Διαδρόμου της Φιλαδέλφειας, στενής ζώνης κατά μήκος των συνόρων της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου που κυρίευσε ο ισραηλινός στρατός τον Μάιο.

First light, northern #Israel.

Reports that #Hezbollah‘s attack against Israel was planned for 5 AM and included strategic sites in central Israel, such as Ben Gurion Airport in #TelAviv.

The IDF preemptively struck and destroyed the launchers.#October7massacre #Lebanon #Iran pic.twitter.com/ZvUYXDq1fS — Erez Neumark (@ErezNeumark) August 25, 2024

Ο κ. Νετανιάχου δηλώνει αποφασισμένος οι δυνάμεις του να διατηρήσουν τον έλεγχο του «για να εμποδιστεί ο επανεξοπλισμός της Χαμάς που θα της επέτρεπε να διαπράξει εκ νέου τις φρικαλεότητες της 7ης Οκτωβρίου», σύμφωνα με το γραφείο του.

Από την πλευρά του το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα απαιτεί την αποχώρηση των ισραηλινών ένοπλων δυνάμεων από όλο τον θύλακο, συμπεριλαμβανομένου του Διαδρόμου της Φιλαδέλφειας.

Το κίνημα επιμένει να ζητεί να εφαρμοστεί πρόταση όπως παρουσιάστηκε από τον αμερικανό πρόεδρο Μπάιντεν την 31η Μαΐου και το ίδιο διαβεβαίωσε πως αποδέχεται στις αρχές Ιουλίου. Προέβλεπε ανακωχή έξι εβδομάδων, απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από πυκνοκατοικημένες ζώνες του θυλάκου, απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων και σε αντάλλαγμα παλαιστινίων φυλακισμένων· κατόπιν, σε δεύτερη φάση, την πλήρη αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον θύλακο υπό πολιορκία.

Ο κ. Νετανιάχου δηλώνει σε κάθε ευκαιρία πως θα συνεχίσει τον πόλεμο ώσπου κατ’ αυτόν να εξαρθρωθεί εντελώς η Χαμάς, που πήρε την εξουσία το 2007 στη Λωρίδα της Γάζας και το Ισραήλ χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ, μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.199 Ισραηλινοί, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Άλλοι 251 άνθρωποι απήχθησαν εκείνη την ημέρα, από τους οποίους 105 συνεχίζουν να κρατούνται όμηροι στον παλαιστινιακό θύλακο, πλην όμως 34 έχουν κηρυχθεί νεκροί από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Στις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έκτοτε έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 40.334 άνθρωποι, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, που δεν διευκρινίσει πόσοι ήταν μαχητές και πόσοι άμαχοι. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, πάντως, τα περισσότερα θύματα ήταν γυναίκες και παιδιά.

Οι επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει ανθρωπιστική και υγειονομική καταστροφή στον θύλακο, όπου έχει εκτοπιστεί περί το 90% των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων, κατά τα Ηνωμένα Έθνη.

‼️The #Israel Defense Force has made a statement announcing the launch of a wide-scale attack on #Hezbollah positions throughout southern #Lebanon based on intelligence that claim that the group was planning on attacking Israel immediately or in the coming hours. pic.twitter.com/DKA17nqF19 — Kamal Korkees (@KorkeesM) August 25, 2024

لبنان :

وزير الدفاع الاحتلال غالانت يعلن حالة الطوارئ لمدة 48 ساعة حزب الله يطلق أكثر من 200 صاروخ وعدد من الطائرات المسيّرة من لبنان حتى اللحظة الصافرات لا تتوقف شمال فلسطين المحتلة . انفجارات عنيفة بمناطق شمال فلسطين المحتلة بعد رشقة صاروخية من #لبنان. استهداف قاعدة… pic.twitter.com/L1IimqbdJD — Mariam Robly | مريم روبلى (@MariamRobly) August 25, 2024