Τους παγιδευμένους με εκρηκτικά βομβητές της εταιρίας Gold Apollo – με έδρα την Ταιβάν – αγόρασε η Χεζμπολάχ μέσω ενός Ευρωπαίου διανομέα από τη Βουδαπέστη, όπως ανακοίνωσε ή ίδια η Gold Apollo. Συγκεκριμένα, τα μοντέλα AR-924 που ανατινάχτηκαν παράγονται και πωλούνται στη Βουδαπέστη από την εταιρεία BAC Consulting KFT.

Σύμφωνα με το Reuters, τα γραφεία της BAC Consulting KFT στεγάζονται σε ένα «ροδακινί» διώροφο κτίριο σε προάστιο της Βουδαπέστης. Από τις φωτογραφίες το κτίριο βρίσκεται σε οικιστική περιοχή, μεσοτοιχία με μία άλλη μονοκατοικία, χωρίς ιδιαίτερά χαρακτηριστικά. Το όνομα της εταιρείας είναι αναρτημένο σε μια γυάλινη πόρτα σε ένα φύλλο Α4. Άτομο στο κτίριο που ζήτησε να μην κατονομαστεί, είπε στο Reuters ότι η BAC Consulting είναι εγγεγραμμένη στη συγκεκριμένη διεύθυνση αλλά δεν έχει φυσική παρουσία εκεί.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρίας,Cristiana Barsony-Arcidiacono, λέει στο προφίλ της στο LinkedIn ότι έχει εργαστεί ως σύμβουλος για διάφορους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της UNESCO. «Η εταιρία ιδρύθηκε πριν το 2010 με τη δημιουργία γραφείου στη Βουδαπέστη και από τότε έχει αυξήσει την ομάδα συμβούλων της» αναφέρει η Cristiana Barsony-Arcidiacono στο προφίλ της.

Επίσης, ο ιστότοπος της εταιρείας δεν κάνει καμία αναφορά στην κατασκευή του βομβητή της Gold Apollo. Αντιθέτως, η εταιρία στο προφίλ της στο LinkedIn εμφανίζεται ως συμβουλευτική και αναφέρει ότι «η BAC Consulting εμψυχώνει περιβαλλοντικά, πολιτικά και αναπτυξιακά έργα ευρείας εμβέλειας και πολυπλοκότητας».

«Με πάνω από μια δεκαετία συμβουλευτικής εμπειρίας, βρισκόμαστε σε ένα συναρπαστικό και ανταποδοτικό ταξίδι με το δίκτυο των παθιασμένων ειδικών μας με όρεξη για καινοτομία και ανακάλυψη για το Περιβάλλον, την Καινοτομία και την Ανάπτυξη και τις Διεθνείς Υποθέσεις. Εργαζόμαστε διεθνώς ως φορείς αλλαγής με ένα δίκτυο συμβούλων που βάζουν τη γνώση, την εμπειρία και την ανθρωπιά τους στα έργα μας σε ένα συνδετικό και αυθεντικό ταξίδι!

Εμπνευστείτε από τις παγκόσμιες και τοπικές προκλήσεις της ανάπτυξης, των διεθνών υποθέσεων και του περιβάλλοντος για να βρείτε καινοτόμες λύσεις!

Η BAC Consulting είναι αισιόδοξη για αυτές τις προκλήσεις που αλλάζουν τα σημερινά πρότυπα και στρέφονται στην καινοτομία με αυθεντικότητα. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με επιχειρήσεις και ιδρύματα που μοιραζόμαστε τις αξίες μας για να αγκαλιάσουμε την αλλαγή και την πρόοδο με νέες στρατηγικές και λύσεις χάρη στη μοναδική ακαδημαϊκή και πρακτική εμπειρία μας» αναφέερται στο προφίλ της εταιρίας.

Η υπηρεσία κατασκοπείας του Ισραήλ, Μοσάντ, τοποθέτησε μια μικρή ποσότητα εκρηκτικών σε χιλιάδες τηλεειδοποιητές που παρήγγειλε η Χεζμπολάχ μήνες πριν από την έκρηξη των συσκευών, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πηγή ασφαλείας του Λιβάνου.

Η ανώτερη πηγή είπε ότι η μαχητική ομάδα είχε παραγγείλει 5.000 beepers που πολλές άλλες πηγές είπαν ότι μεταφέρθηκαν στον Λίβανο την άνοιξη.

Η ίδια πηγή ισχυρίστηκε ότι οι συσκευές είχαν τροποποιηθεί από την υπηρεσία κατασκοπείας του Ισραήλ «σε επίπεδο παραγωγής».

Μια δεύτερη πηγή ασφαλείας είπε στο Reuters ότι μέχρι και 3 γραμμάρια εκρηκτικών ήταν κρυμμένα στους νέους τηλεειδοποιητές που έμειναν «απαρατήρητοι» από τη Χεζμπολάχ για μήνες.

Οι λεπτομέρειες από το ρεπορτάζ του Reuters είναι παρόμοιες με αυτές των New York Times, οι οποίες επικαλούνται Αμερικανούς και άλλους αξιωματούχους.

Οι εικόνες των κατεστραμμένων συσκευών που αναλύθηκαν από το Reuters έδειξαν μια μορφή και αυτοκόλλητα σύμφωνα με το μοντέλο τηλεειδοποίησης AR-924 με το σήμα Gold Apollo – μια εταιρεία με έδρα την Ταϊβάν.

Ο ιδρυτής της εταιρείας Hsu Ching-Kuang είπε ότι οι συσκευές κατασκευάστηκαν στην πραγματικότητα κατόπιν άδειας στην Ευρώπη από μια εταιρεία που ονομάζεται BAC, χρησιμοποιώντας το όνομα Gold Apollo.

Σε δήλωση που δόθηκε στο Sky News στην Ταϊβάν, η εταιρεία είπε: «Η Apollo Gold Corporation έχει δημιουργήσει μια μακροπρόθεσμη εξουσιοδότηση ιδιωτικής ετικέτας και περιφερειακή συνεργασία με την BAC.

“Σύμφωνα με τη συμφωνία, εξουσιοδοτούμε την BAC να χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα μας για πωλήσεις παραγωγής σε συγκεκριμένες περιοχές, αλλά ο σχεδιασμός και η κατασκευή των προϊόντων αναλαμβάνονται εξ ολοκλήρου από την BAC.”

Η Apollo Gold είπε ότι η ευρωπαϊκή εταιρεία εδρεύει στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας Βουδαπέστη, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το μοντέλο, όπως και άλλοι τηλεειδοποιητές, λαμβάνει και εμφανίζει ασύρματα μηνύματα κειμένου, αλλά δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τηλεφωνικές κλήσεις.

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και χιλιάδες τραυματίστηκαν σοβαρά στις εκρήξεις της Τρίτης σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, δήλωσε ο υπουργός Υγείας της χώρας.

Ο Firas Abiad είπε ότι 200 ​​από τους 2.750 τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι Λιβανέζοι αξιωματούχοι έριξαν την ευθύνη στην «ισραηλινή επιθετικότητα», ενώ η Χεζμπολάχ υποσχέθηκε να αντεπιτεθεί, επιμένοντας ότι το Ισραήλ θα λάβει «τη δίκαιη τιμωρία του» για τις εκρήξεις.

Ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος έχει εμπλακεί σε διασυνοριακές μάχες με τη Χεζμπολάχ από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον περασμένο Οκτώβριο, αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τις εκρήξεις.

