Την είδηση μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap επικαλούμενο τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε στην ουρά του αεροπλάνου της εταιρείας Air Busan που είχε προορισμό το Χονγκ Κονγκ.

An Air Busan Airbus A321 was evacuated at Busan-Gimhae Airport, South Korea after reports of a fire on board.pic.twitter.com/0vLk8pgWxZ

— Aviation Safety Network (ASN) (@AviationSafety) January 28, 2025