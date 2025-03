“Θέσαμε με επιτυχία υπό έλεγχο την πυρκαγιά και αποτρέψαμε περαιτέρω εξάπλωσή της”, σημείωσε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας Πατ Γκόλμπερν σε σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε. “Θα παραμείνουμε παρόντες στο σημείο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, προκειμένου να βοηθήσουμε (το εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης) National Grid”, πρόσθεσε.

“Οι ερευνητές μας για την πυρκαγιά θα ξεκινήσουν την έρευνά τους και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τους εταίρους μας για να ελαχιστοποιήσουμε τα προβλήματα και να υποστηρίξουμε την κοινότητα”, σημείωσε επίσης η London Fire Brigade σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «X».

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η τεράστια πυρκαγιά στον υποσταθμό του Χέιζ που τροφοδοτεί το Χίθροου οφείλεται σε εγκληματική πράξη, δήλωσε παράλληλα ο Βρετανός υπουργός Ενέργειας Εντ Μίλιμπαντ.

“Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι υπήρξε εγκληματική ενέργεια”, σημείωσε μιλώντας στον ραδιοσταθμό LBC.

Η “καταστροφική” αυτή πυρκαγιά, όπως την χαρακτήρισε, μιλώντας παράλληλα στο Sky News, έθεσε εκτός λειτουργίας εφεδρική γεννήτρια στον υποσταθμό.

“Υπάρχουν εφεδρικοί μηχανισμοί αλλά δεδομένης της κλίμακας της πυρκαγιάς οι εφεδρικοί μηχανισμοί δείχνουν επίσης πως επηρεάστηκαν”, σημείωσε ο Μίλιμπαντ.

“Υπάρχει εφεδρική γεννήτρια, αλλά και αυτή επηρεάστηκε από τη φωτιά, κάτι το οποίο δίνει μια αίσθηση του πόσο ασυνήθιστη και πρωτοφανής ήταν”, πρόσθεσε.

Το Εθνικό Δίκτυο ηλεκτροδότησης εργάζεται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης χρησιμοποιώντας άλλο εφεδρικό σύστημα, σημείωσε ο Μίλιμπαντ, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να διαλευκάνει τα αίτια της πυρκαγιάς και να αντλήσει διδάγματα για το μέλλον όσον αφορά τις υποδομές της Βρετανίας.

Το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, αναγκάστηκε να αναστείλει τη λειτουργία του σήμερα για όλη την ημέρα λόγω διακοπής ρεύματος που οφειλόταν στην πυρκαγιά που προκλήθηκε στον υποσταθμό του δικτύου ηλεκτροδότησης στο Χέιζ, δυτικό προάστιο της βρετανικής πρωτεύουσας, ο οποίος εγγυάται την τροφοδοσία του αεροδρομίου, γεγονός που προκάλεσε προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις παγκοσμίως.

Η γαλλική αεροπορική εταιρεία Air France ανακοίνωσε ότι ακύρωσε 8 πτήσεις της προς και από το Χίθροου, προσθέτοντας ότι οι πτήσεις της σε άλλα αεροδρόμια της Βρετανίας διεξάγονται κανονικά.

Η Ryanair ανακοίνωσε παράλληλα σε ανάρτησή της στο X ότι θα βάλει 8 έκτακτες πτήσεις για τους επιβάτες που επηρεάστηκαν από το κλείσιμο του Χίθροου.

Ακυρώθηκαν οι πτήσεις της AEGEAN Α3602-Α3603, για σήμερα 21 Μαρτίου, από/προς το αεροδρόμιο London Heathrow, λόγω της αναστολής της λειτουργίας του αεροδρομίου εξαιτίας διακοπής ρεύματος, οφειλόμενης σε πυρκαγιά σε υποσταθμό του δικτύου ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με ενημέρωση της AEGEAN, όλοι οι επιβάτες που επηρεάζονται θα ενημερωθούν για την ανεύρεση εναλλακτικών λύσεων. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο στο +30 210626100.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται το διεθνές αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου, το μεγαλύτερο της Ευρώπης, ανακοίνωσε νωρίτερα την αναστολή της λειτουργίας του για ολόκληρη την ημέρα, εξαιτίας διακοπής ρεύματος, οφειλόμενης σε πυρκαγιά σε υποσταθμό του δικτύου ηλεκτροδότησης.

«Το Χίθροου υφίσταται μείζονα διακοπή της ηλεκτροδότησης. Για να εγγυηθεί την ασφάλεια των επιβατών και των συναδέλφων», το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό «ως τις 23:59 της 21ης Μαρτίου» (τοπική ώρα· ως τις 01:59 αύριο Σάββατο ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε η Heathrow Airport Holdings.

Η διαχειρίστρια εταιρεία προειδοποίησε επίσης πως προβλέπει «σοβαρές διαταραχές» της κίνησης «τις επόμενες ημέρες». Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightRadar24, ήδη πολλά αεροσκάφη αναγκάστηκαν να αλλάξουν σχέδια πτήσης.

Το πυροσβεστικό σώμα του Λονδίνου κάνει λόγο για «μεγάλη» πυρκαγιά σε υποσταθμό στο Χέιζ, δυτικό προάστιο της βρετανικής πρωτεύουσας, που εγγυάται την τροφοδοσία του αεροδρομίου.

Due to a fire at an electrical substation supplying the airport, Heathrow is experiencing a significant power outage.

To maintain the safety of our passengers and colleagues, Heathrow will be closed until 23h59 on 21 March.

Passengers are advised not to travel to the airport… pic.twitter.com/7SWNJP8ojd

— Heathrow Airport (@HeathrowAirport) March 21, 2025