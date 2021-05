Newsroom eleftherostypos.gr

Εκτός «πράσινης λίστας» του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκονται προς το παρόν Ελλάδα, Γαλλία και Ισπανία, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Βρετανός υπουργός Μεταφορών Γκραντ Σαπς, ανακοινώνοντας τα μέτρα για την άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών μετά τις 17 Μαΐου.

Η Ελλάδα, όπως και η Γαλλία και η Ισπανία δεν έχουν ακόμη συμπεριληφθεί στις πράσινες χώρες, ενώ το καθεστώς θα επανεξεταστεί σε τρεις εβδομάδες. «Προς το παρόν πρέπει να βαδίσουμε προσεκτικά, σεβόμενοι την επιστήμη που θα μας καθοδηγήσει» δήλωσε ο Βρετανός υπουργός, εξηγώντας ότι κύριο μέλημα είναι η ασφάλεια των πολιτών.

Full "green list" of countries revealed for quarantine-free travel into Englandhttps://t.co/gkbTS45h6X pic.twitter.com/TJFtVAS2tM

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) May 7, 2021