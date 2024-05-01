Όχημα της αστυνομίας εφοδιασμένο με σκάλα πλησίασε το κατειλημμένο κτίριο και δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν αστυνομικούς να ανεβαίνουν και να παραβιάζουν παράθυρο για να μπουν στο εσωτερικό.
Αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν κατόπιν σε απευθείας μετάδοση πλάνα από τις συλλήψεις αρκετών νεαρών διαδηλωτών.
Absolutely insane footage of the NYPD entering Columbia University. It’s endless. pic.twitter.com/6zc3Pji0Lz
— Read Let This Radicalize You (@JoshuaPHilll) May 1, 2024
SWAT AND SRG HAVE INVADED COLUMBIA’S CAMPUS AND ARE ENTERING HIND’S HALL. THEY HAVE FORCED OUT ALL PRESS TO PREVENT RECORDINGS OF THEIR BRUTALITY. pic.twitter.com/LJJ5nKrUWe
— National Students for Justice in Palestine (@NationalSJP) May 1, 2024
AFTER LOCKING MEDICS INTO JOHN JAY, NYPD AT COLUMBIA PUSHED THREE STUDENTS DOWN THE STAIRS AND DRAGGED OUT ONE PASSED OUT STUDENT. THEY THREW ALL ITEMS DOWN THE STAIRS, ENDANGERING STUDENTS, AND PUSHED A GROUP OF FIVE THAT WERE WALKING WITHOUT RESISTING ARREST. pic.twitter.com/pt6KoY1UqL
— Columbia Students for Justice in Palestine (@ColumbiaSJP) May 1, 2024
BREAKING: POLICE AT COLUMBIA UNIVERSITY BARRICADING OBSERVERS, MEDICS, JOURNALISTS, STUDENTS INTO JOHN JAY AFTER PUSHING THEM ALL THE WAY BACK pic.twitter.com/w3p6NLpNa3
— Columbia Students for Justice in Palestine (@ColumbiaSJP) May 1, 2024
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ