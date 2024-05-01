Η ΔΕΗ blue φέτος το Πάσχα δίνει τη δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες της εφαρμογής PPC blue να φορτίζουν φθηνότερα τα ηλεκτροκίνητα οχήματά τους σε ταχυφορτιστές ΔΕΗ blue (DC/HPDC), στην τιμή των AC φορτιστών, με 0,40€/kW, από την Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο.