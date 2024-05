Όχημα της αστυνομίας εφοδιασμένο με σκάλα πλησίασε το κατειλημμένο κτίριο και δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν αστυνομικούς να ανεβαίνουν και να παραβιάζουν παράθυρο για να μπουν στο εσωτερικό.

Αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν κατόπιν σε απευθείας μετάδοση πλάνα από τις συλλήψεις αρκετών νεαρών διαδηλωτών.

Absolutely insane footage of the NYPD entering Columbia University. It’s endless. pic.twitter.com/6zc3Pji0Lz — Read Let This Radicalize You (@JoshuaPHilll) May 1, 2024

SWAT AND SRG HAVE INVADED COLUMBIA’S CAMPUS AND ARE ENTERING HIND’S HALL. THEY HAVE FORCED OUT ALL PRESS TO PREVENT RECORDINGS OF THEIR BRUTALITY. pic.twitter.com/LJJ5nKrUWe — National Students for Justice in Palestine (@NationalSJP) May 1, 2024

AFTER LOCKING MEDICS INTO JOHN JAY, NYPD AT COLUMBIA PUSHED THREE STUDENTS DOWN THE STAIRS AND DRAGGED OUT ONE PASSED OUT STUDENT. THEY THREW ALL ITEMS DOWN THE STAIRS, ENDANGERING STUDENTS, AND PUSHED A GROUP OF FIVE THAT WERE WALKING WITHOUT RESISTING ARREST. pic.twitter.com/pt6KoY1UqL ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΗΠΑ: Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών τη νύχτα στο UCLA — Columbia Students for Justice in Palestine (@ColumbiaSJP) May 1, 2024

BREAKING: POLICE AT COLUMBIA UNIVERSITY BARRICADING OBSERVERS, MEDICS, JOURNALISTS, STUDENTS INTO JOHN JAY AFTER PUSHING THEM ALL THE WAY BACK pic.twitter.com/w3p6NLpNa3 — Columbia Students for Justice in Palestine (@ColumbiaSJP) May 1, 2024

Περίπου 200 συνελήφθησαν, η αίθουσα Χάμιλτον Χιλ στο κεντρικό κτίριο εκκενώθηκε, οι τέντες που είχαν στήσει οι καταληψίες στο προαύλιο από τις 17 Απριλίου, πυροδοτώντας κύμα κινητοποιήσεων σε πανεπιστήμια εντός και εκτός ΗΠΑ, απομακρύνθηκαν. Περισσότεροι από 1.000 «ταραξίες» έχουν συλληφθεί σε τουλάχιστον 15 αμερικανικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης ανά τις ΗΠΑ το τελευταίο 15νθήμερο.

Εικόνες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στη δημοσιότητα έδειχναν αστυνομικούς να επιχειρούν στην πανεπιστημιούπολη, με τις αστυνομικές αρχές να δηλώνουν ότι χρησιμοποίησαν χειροβομβίδες κρότου λάμψης για να διαλύσουν το πλήθος, αλλά να αρνούνται ότι χρησιμοποίησαν δακρυγόνα στο πλαίσιο της επιχείρησης.

Λίγη ώρα μετά την είσοδο στο κάμπους του πανεπιστημίου, οι αστυνομικοί εθεάθησαν να οδηγούν διαδηλωτές με χειροπέδες σε αστυνομικά λεωφορεία που βρίσκονταν έξω από τις πύλες της πανεπιστημιούπολης. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης Κάρλος Νιέβες δήλωσε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς μετά τις συλλήψεις.

«Το εκκενώνουμε», φώναζαν οι αστυνομικοί καθώς βάδιζαν προς την είσοδο του κτιρίου.

«Ντροπή! Ντροπή!» γιούχαραν από την πλευρά τους πολλοί φοιτητές που βρίσκονταν στο σημείο.

Ένας διαδηλωτής στο Κολούμπια δήλωσε στον Guardian ότι η αστυνομία είχε περιορίσει τους διαδηλωτές μέσα σε κτίρια πριν προβεί σε συλλήψεις. «Δεν θα ξεχαστεί», είπε. «Αυτό δεν είναι πλέον ένα ζήτημα Ισραήλ-Παλαιστίνης. Είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθερίας του λόγου και θέμα των φοιτητών του Κολούμπια», προσέθεσε.

Το πανεπιστήμιο ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Τρίτη ότι ζήτησε από την αστυνομία να εισέλθει στην πανεπιστημιούπολη για να «αποκαταστήσει την ασφάλεια και την τάξη στην κοινότητά μας».

Οπως αναφέρει το BBC, η αστυνομία της Νέας Υόρκης κατέβασε την παλαιστινιακή σημαία στο City College της Νέας Υόρκης, αντικαθιστώντας την με την αμερικανική σημαία, σύμφωνα με πλάνα που ανήρτησε ο αναπληρωτής διοικητής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης.

Ένας διαδηλωτής δήλωσε στον Guardian: «Πρέπει να συνεχίσουμε να διαμαρτυρόμαστε ειρηνικά και η αλήθεια πρέπει να βγει στην επιφάνεια. Αυτή είναι μια γενοκτονία που συμβαίνει μπροστά μας και οι άνθρωποι που βρίσκονται στην εξουσία το επιτρέπουν να συμβεί».

Κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων το βράδυ της Τρίτης, ο δήμαρχος Έρικ Άνταμς και αξιωματούχοι της αστυνομίας της πόλης δήλωσαν ότι η κατάληψη του Χάμιλτον Χολ υποκινήθηκε από «εξωτερικούς ταραξίες» που δεν έχουν καμία σχέση με το Κολούμπια και είναι γνωστοί στις αστυνομικές αρχές για έκνομες πράξεις.

Ο Άνταμς άφησε να εννοηθεί ότι ορισμένοι από τους διαδηλωτές φοιτητές δεν είχαν πλήρη επίγνωση των «εξωτερικών παραγόντων» που βρίσκονταν ανάμεσά τους.

«Δεν μπορούμε και δεν θα επιτρέψουμε αυτό που θα έπρεπε να είναι μια ειρηνική συγκέντρωση να μετατραπεί σε ένα βίαιο θέαμα που δεν εξυπηρετεί κανέναν σκοπό. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι η κατάσταση αυτή να γίνει ακόμη πιο σοβαρή. Αυτό πρέπει να τελειώσει τώρα», δήλωσε ο δήμαρχος.

Δεκάδες συνελήφθησαν επίσης την Τετάρτη λίγα τετράγωνα πιο μακριά από το Κολούμπια, στη συνοικία του Χάρλεμ στο City College της Νέας Υόρκης, όπου αστυνομικοί αντικατέστησαν την παλαιστινιακή σημαία που οι διαδηλωτές είχαν υψώσει στο κτίριο, με την αστερόεσσα.

Στην άλλη άκρη των Ηνωμένων Πολιτειών, λίγες ώρες αργότερα, αστυνομικές δυνάμεις επενέβησαν για να αποκαταστήσουν επίσης την τάξη στο πανεπιστήμιο Καλιφόρνια (UCLA), μετά από βίαια επεισόδια που ξέσπασαν μεταξύ φιλοπαλαιστινίων και φιλοισραηλινών φοιτητών. Ανάλογη εικόνα και στο πανεπιστήμιο της Αριζόνα, όπου η πανεπιστημιούπολη πνίγηκε στα καπνογόνα. Μέχρι αργά χθες βράδυ δεν υπήρχαν αναφορές για τραυματισμούς σε όλα τα «μέτωπα».

Παράλληλα με την αστυνομική καταστολή, άλλες πρυτανικές αρχές μετά από διαπραγματεύσεις με τους φοιτητές που ζητούν τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και διακοπή σχέσεων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με το Ισραήλ και εταιρίες και ιδιώτες που συνδέονται με το εβραϊκό κράτος και τη «γενοκτονική» πολιτική, καταλήγουν σε συμβιβαστικές συμφωνίες για την εκτόνωση της έντασης.

Η πρώτη ανακοινώθηκε χθες στο πανεπιστήμιο Μπράουν. Οι φοιτητές σταμάτησαν την κατάληψη, με αντάλλαγμα η διοίκηση του πανεπιστημίου να ψηφίσει τον προσεχή Οκτώβριο για τη διακοπή των σχέσεων με το Ισραήλ.

Λίγο πριν από τις αστυνομικές επεμβάσεις ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, έκανε λόγο για λανθασμένη προσέγγιση από τους φοιτητές. «Πιστεύουμε στην ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα στη διαδήλωση, αλλά δεν πρέπει να διαταράσσεται η πανεπιστημιακή γαλήνη» είπε.

Φοιτητές όπως… Κου Κλουξ Κλαν

Τον αναβρασμό δεν άφησε ασχολίαστο ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατήγγειλε τις διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων στις αμερικανικές πανεπιστημιουπόλεις. Τις συνέκρινε μάλιστα με συγκέντρωση της Ακροδεξιάς στη Σάρλοτσβιλ. «Η Σάρλοτσβιλ δεν ήταν τίποτε απολύτως, τίποτε, σε σύγκριση με το επίπεδο μίσους που έχετε εδώ, είναι τεράστιο μίσος», ανέφερε ο Ρεπουμπλικανός τέως πρόεδρος, υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Ο Τραμπ αναφερόταν σε συγκέντρωση οπαδών της Ακροδεξιάς στη Βιρτζίνια το 2017, η οποία άρχισε με πορεία νεοναζιστών και μελών της Κου Κλουξ Κλαν με αναμμένους πυρσούς στα χέρια. Τότε ξέσπασαν αψιμαχίες μεταξύ οπαδών της Ακροδεξιάς και αντιφασιστών, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί η νεαρή διαδηλώτρια Χέδερ Χέιερ και να τραυματιστούν ακόμα 19 άνθρωποι.

Ο Λευκός Οίκος, παρότι αρκετοί Δημοκρατικοί αντιδρούν έντονα στις διαδηλώσεις και κάνουν λόγο για αντισημιτισμό των φοιτητών και αντιεβραϊκό κίνημα, υπερασπίστηκε το δικαίωμα των φοιτητών στην ελευθερία του λόγου. Πολιτικοί αναλυτές σημειώνουν πως οι φοιτητικές διαδηλώσεις θα μπορούσαν να πλήξουν το Συνέδριο των Δημοκρατικών φέτος το καλοκαίρι στο Σικάγο, όπως είχε συμβεί το 1968, όταν οι αντιπολεμικές κινητοποιήσεις (ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ) είχαν ρίξει βαριά σκιά στην τότε πολιτική συγκέντρωση. Δεδομένου ότι φέτος είναι εκλογική χρονιά στις ΗΠΑ, την κατάσταση αναμένεται να εκμεταλλευτούν και οι Ρεπουμπλικανοί, που, σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, θα υποστηρίξουν πως «ο κόσμος είναι εκτός ελέγχου και ο Μπάιντεν δεν μπορεί να τον κουμαντάρει».

Η ιστορία των φοιτητικών κινητοποιήσεων στις ΗΠΑ

1954-1960

Κήρυξε αντισυνταγματικό το διαχωρισμό στα δημόσια σχολεία. Το κυλικείο δεν σέρβιρε καφέ σε τέσσερις μαύρους φοιτητές.

1968-1969

Διαδηλώσεις κατά του πολέμου στο Βιετνάμ.

1985

Κινητοποιήσεις κατά του απαρτχάιντ στη Ν. Αφρική.

Φοιτητές ζητούν από τα πανεπιστήμια να αποσύρουν επενδύσεις από ιδρύματα που συνδέονται με το καθεστώς απαρτχάιντ.

2003

Επί ποδός το φοιτητικό κίνημα κατά του πολέμου στο Ιράκ.

2018

Συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις υπέρ του κινήματος «Black Lives Matter».