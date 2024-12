Η ιστορία επικεντρώνεται σε μία ομάδα 456 ατόμων από κάθε κοινωνική τάξη, που προσκαλούνται να συμμετάσχουν σε μια σειρά παιδικών παιχνιδιών με απειλητικές για τη ζωή τους συνέπειες για να κερδίσουν ένα βραβείο ύψους 45.6 δισεκατομμυρίων γουόν.

Το «Squid game» επιστρέφει αύριο με τον δεύτερο κύκλο, που αναμένεται επίσης να καθηλώσει. Τρία χρόνια αφότου επέζησε από τα αιματηρά παιχνίδια της πρώτης σεζόν, ο Gi-hun εγκαταλείπει την ιδέα να φύγει από την Κορέα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και αποφασίζει να ξαναμπεί στον μακάβριο κόσμο του Squid Game.

Στόχος του δεν είναι πλέον απλώς να επιβιώσει, αλλά να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού. Μαζί με νέους συμμετέχοντες, όλοι αποφασισμένοι να κερδίσουν τα 45,6 δισεκατομμύρια γουόν, θα πρέπει να αντιμετωπίσει ακόμα πιο σύνθετες και θανατηφόρες προκλήσεις.

Squid game- Οι πρωταγωνιστές

Στη 2η σεζόν του Squid Game θα δείτε διάφορα νέα πρόσωπα, όπως είναι οι Park Gyu-young (Sweet Home), Jo Yu-ri, Kang Ae-sim (Move to Heaven), Lee David (The Fortress και Svaha: The Sixth Finger), Lee Jin-uk (Miss Granny και Sweet Home), Choi Seung-hyun (Tazza: The Hidden Card και Commitment), Roh Jae-won (Missing Yoon και Ditto), Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun και Won Ji-an (D.P.).

Φυσικά θα επιστρέψουν και αρκετά γνωστά πρόσωπα από την πρώτη σεζόν, όπως ο Lee Jung-jae ως Seong Gi-hun (Παίκτης 456), όντας κεντρικός πρωταγωνιστής που επέζησε από τα παιχνίδια και ορκίστηκε να εκθέσει τους διοργανωτές, ο Lee Byung-hun ως ο Front Man, ο μασκοφόρος αρχηγός της οργάνωσης πίσω από τα παιχνίδια, ο Wi Ha-jun ως Hwang Jun-ho, ένας ντετέκτιβ που διείσδυσε στη διοργάνωση αναζητώντας τον αδελφό του και ο Gong Yoo ως ο μυστηριώδης άνδρας με το κοστούμι που στρατολόγησε τον Gi-hun για να παίξει στο θανατηφόρο διαγωνισμό.

