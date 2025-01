ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΓΛΥΚΟ ***

(MY FAVOURITE CAKE)

ΙΡΑΝ, 2024

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΜΑΡΙΑΜ ΜΟΓΚΑΝΤΑΜ, ΜΠΕΧΤΑΣ ΣΑΑΝΕΧΑ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: ΛΙΛΙ ΦΑΡΑΝΤΠΟΥΡ, ΕΣΜΑΪΛ ΜΕΧΡΑΜΠΙ

Η 70χρονη Μαχίν, χήρα εδώ και 30 χρόνια, ζει μόνη και παραιτημένη. Μέχρι που αποφασίζει να δοκιμάσει την τύχη της στην αναζήτηση συντρόφου. Συναντά τον επίσης μόνο Φαραμάζ, τον παίρνει σπίτι της και περνούν μια βραδιά με αλκοόλ, χορό και ευγενικά αισθήματα. Μέχρι που συμβαίνει το απροσδόκητο.

Γλυκόπικρη ταινία, που αποτελεί σαφέστατη πολιτική δήλωση απέναντι σε απαγορεύσεις και περιορισμούς και παράλληλα βάζει στο τραπέζι το ζήτημα της τρίτης ηλικίας και του δικαιώματος των ηλικιωμένων στον έρωτα και τη συντροφικότητα. Το πρωταγωνιστικό ζευγάρι κερδίζει εύκολα τις εντυπώσεις με τη γλυκύτητα και την ειλικρίνεια με την οποία στέκονται απέναντι στους ήρωες που ενσαρκώνουν.

ΤΑΤΑΜΙ: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ZΩΗΣ ΤΗΣ ***

(ΤΑΤΑΜΙ)

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, 2023

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ZΑΡ ΑΜΙΡ ΕΜΠΡΑΧΙΜΙ, ΓΚΙ ΝΑΤΙΒ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: ΑΡΙΕΝ ΜΑΝΤΙ, ZΑΡ ΑΜΙΡ ΕΜΠΡΑΧΙΜΙ

Κορυφαία αθλήτρια του τζούντο, η Ιρανή Λέιλα βρίσκεται στην Τιφλίδα της Γεωργίας κυνηγώντας το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ομως η προπονήτριά της δέχεται ένα τηλεφώνημα από τις ιρανικές αρχές, που της δίνουν εντολή να αποσύρει τη Λέιλα από τους αγώνες με τον φόβο ότι μπορεί να αντιμετωπίσει την Ισραηλινή συναθλήτριά της. Η Λέιλα αρνείται να υπακούσει…

Γεμάτο ένταση και αγωνία για την κατάληξη αυτής της αντιπαράθεσης, το «Tatami» είναι μία ακόμα κραυγή εναντίωσης στις ασφυκτικές απαγορεύσεις και τους περιορισμούς που θέτουν οι Αρχές του Ιράν στους πολίτες της χώρας. Χωρίς να διαθέτει την έντονα πολιτική διάθεση του «Σπόρου της ιερής συκιάς» του Ρασούλοφ ή την «ελαφρότητα» που διακρίνει το «Αγαπημένο μου γλυκό», που κι αυτό κάνει πρεμιέρα απόψε στις αίθουσες, το ασπρόμαυρο «Tatami» φροντίζει να γίνει σαφώς αιχμηρό στη στόχευσή του, αλλά και τρυφερό και όμορφο όταν στα φλας μπακ η ηρωίδα εμφανίζεται, με τα μαύρα μακριά μαλλιά της ελεύθερα, να φροντίζει τα παιδιά της ή να αγκαλιάζει τον σύντροφό της.

RETURN OF THE CREEPS ****

ΕΛΛΑΔΑ, 2023

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΝΙΚΟΣ ΧΑΝΤZΗΣ

Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 ένας νεαρός μουσικόφιλος, ο Μπάμπης Δαλίδης, αποφασίζει να ιδρύσει την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρία Creep Records και για λίγα χρόνια κατάφερε να κυκλοφορήσει τα άλμπουμ σημαντικών συγκροτημάτων, όπως οι Villa 21, οι South of no North, οι Clown, οι Art of Parties, οι Yell-o-Yell κ.ά.

Τέσσερις δεκαετίες αργότερα, ο Νίκος Χαντζής επιχειρεί με αγάπη, σεβασμό, φροντίδα και συναίσθημα να μας θυμίσει εκείνη τη σπουδαία απόπειρα και παράλληλα να αποσαφηνίσει το θολό σκηνικό που επικρατούσε τότε στη χώρα μας τόσο καλλιτεχνικά όσο και κοινωνικά και οικονομικά. Πολύ αξιέπαινη προσπάθεια, που αξίζει να έχει συνέχεια.

ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ

Του Τζάστιν Ράουτ με τους Τζέισον Πάτρικ, Σιλβέστερ Σταλόνε

Πατέρας και γιος που εργάζονται ως φύλακες σε μια εταιρία θωρακισμένων φορτηγών έχουν μια συνηθισμένη μέρα στον δρόμο, ώσπου έρχονται αντιμέτωποι με μία ομάδα επίδοξων ληστών. Ενώ βρίσκονται σε μια γέφυρα, το φορτηγό ανατρέπεται και βρίσκονται παγιδευμένοι μέσα σε αυτό. Τώρα πρέπει να καταστρώσουν ένα σχέδιο για να δραπετεύσουν και να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους.

Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ

Ντοκιμαντέρ του Στέλιου Χαραλαμπόπουλου

Ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος («Τη νύχτα που ο Φερνάντο Πεσόα συνάντησε τον Κωνσταντίνο Καβάφη», «Τα Δάκρυα του Βουνού») στρέφει το βλέμμα σε μία από τις δίκες που στιγμάτησαν τη μετεμφυλιακή Ελλάδα, εκείνη του στελέχους του ΚΚΕ Νίκου Πλουμπίδη.

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΧΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Κινούμενα σχέδια των Αλεξέι Τσιτσιλίν, Αντρέι Κορένκοφ

Η Βασίλισσα του Χιονιού, η ηρωίδα του ομώνυμου παραμυθιού του Χανς Κρίστιαν Αντερσεν, ζει με την κόρη της, την Αϊλα, στο μαγικό Παγωμένο Βασίλειο. Οταν η Αϊλα απελευθερώνει κατά λάθος τα Πνεύματα του Πάγου, τα οποία υπό τις οδηγίες του παντοδύναμου Πνεύματος του Βορρά φιλοδοξούν να περάσουν τη μαγική πύλη και να παγώσουν όλο τον κόσμο, η Βασίλισσα του Χιονιού ζητά τη βοήθεια του Κάι και της Γκέρντα, προκειμένου να φυλακίσουν τα πνεύματα και να σώσουν τον κόσμο.

Gillian McAllister στον ET: Μου αρέσει να γράφω για δύσκολες καταστάσεις

Πανσέληνος Ιανουαρίου: «Σκούρα» τα πράγματα για 4 ζώδια – Πως θα τα επηρεάσει αρνητικά το φεγγάρι του λύκου;

ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία από τον Μπάιντεν

Χαλκιδική: Μεγάλη ρύπανση σε παραλία – Εκατοντάδες μέτρα νάιλον στην ακτή [εικόνες]