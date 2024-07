ΠΑΝΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ***1/2

(C’ E ANCORA DOMANI)

ΙΤΑΛΙΑ, 2023

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΠΑΟΛΑ ΚΟΡΤΕΛΕZΙ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: ΠΑΟΛΑ ΚΟΡΤΕΛΕZΙ, ΒΑΛΕΡΙΟ ΜΑΣΤΑΝΤΡΕΑ

Στη μεταπολεμική Ρώμη, η Ντέλια τρέχει όλη μέρα για τις δουλειές του σπιτιού, φροντίζει τον άρρωστο πεθερό της και όταν ο σύζυγός της γυρνάει σπίτι δέχεται βουβά την κακοποιητική και βίαιη συμπεριφορά του. Η έφηβη κόρη της βλέπει καθαρά τι συμβαίνει στο σπίτι τους, προσπαθεί να την «ξυπνήσει» και κάποια στιγμή δέχεται πρόταση γάμου. Ομως μια «μυστηριώδης» επιστολή που φτάνει στα χέρια της Ντέλια, την οπλίζει με θάρρος και ελπίδα. Η Πάολα Κορτελέζι υπογράφει το ασπρόμαυρο σκηνοθετικό της ντεμπούτο ορμώμενη απευθείας από τον ιταλικό νεορεαλισμό για να παραδώσει μια ταινία που με φρέσκο και σύγχρονο τρόπο καταγράφει αλήθειες και, παρά το δυσοίωνο του θέματος, σε αφήνει με ελπίδα και αισιοδοξία. Μεγάλη εισπρακτική επιτυχία πέρυσι στην Ιταλία.

FLY ME TO THE MOON

(ΗΠΑ, 2024)

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΓΚΡΕΓΚ ΜΠΕΡΛΑΝΤΙ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: ΣΚΑΡΛΕΤ ΓΙΟΧΑΝΣΟΝ, ΤΣΑΝΙΝΓΚ ΤΕΪΤΟΥΜ

Η Κέλι Τζόουνς, το παιδί-θαύμα του μάρκετινγκ, έρχεται για να φτιάξει τη δημόσια εικόνα της NASA και προκαλεί χάος στο ήδη δύσκολο έργο του διευθυντή εκτόξευσης, Κόουλ Ντέιβις. Μπορεί, όμως, να είναι το μυστικό όπλο που χρειάζεται η NASA για να κερδίσει την κούρσα με τους Ρώσους για το ποιος θα προσσεληνωθεί πρώτος. Με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να θεωρεί την αποστολή πολύ σημαντική για να αποτύχει, η Τζόουνς λαμβάνει εντολή να οργανώσει μια ψεύτικη, εφεδρική προσσελήνωση.

TWISTERS

(ΗΠΑ, 2024)

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΛΙ ΑΪZΑΚ ΤΣΑΝΓΚ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: ΝΤΕΪZΙ ΕΝΤΓΚΑΡ – ΤZΟΟΥΝΣ, ΓΚΛΕΝ ΠΑΟΥΕΛ

Η Κέιτ Κούπερ είναι μία πρώην κυνηγός καταιγίδων, η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει μία παλιότερη τραγωδία που προκλήθηκε από ανεμοστρόβιλο. Τώρα πια μελετάει τα μοτίβα των καταιγίδων από την ασφάλεια του σπιτιού της στη Νέα Υόρκη, αλλά παρασύρεται ξανά σε ανοιχτές πεδιάδες από τον φίλο της, Χάβι, για να δοκιμάσουν ένα πρωτοποριακό σύστημα εντοπισμού. Η συνέχεια του «Twister» του 1996 από τον σκηνοθέτη που μας έδωσε το «Minari» τo 2020.

ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

Ανεξιχνίαστοι φόνοι. Του Ασίφ Ακμπάρ με τους Μελ Γκίμπσον, 50 Cent

Οταν τα υπολείμματα οστών έντεκα γυναικών και κοριτσιών ανακαλύπτονται στην έρημο του Νέου Μεξικού, μια εκτεταμένη έρευνα ξεκινά. Εμπνευσμένη από αληθινές ιστορίες εγκλήματος, η ταινία ακολουθεί τον ντετέκτιβ Ορτέγκα, τον αρχηγό της αστυνομίας Κάρτερ και τον πράκτορα Πέτροβικ σε μια προσπάθεια πολλαπλών υπηρεσιών να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον κατά συρροήν δολοφόνο.

Longlegs. Του Οζ Πέρκινς με τους Μάικα Μονρό, Νίκολας Κέιτζ

Η πράκτορας του FBI, Λι Χάρκερ, βρίσκεται υπεύθυνη μίας άλυτης υπόθεσης ένος κατά συρροήν δολοφόνου που ενέχει και μυστικιστικά στοιχεία. Η Χάρκερ ανακαλύπτει μία προσωπική σχέση με τον δολοφόνο και θα πρέπει να τον σταματήσει πριν χτυπήσει ξανά.

Πάφιν Ροκ: Νέες φιλίες. Κινούμενα σχέδια των Τζέρεμι Παρσέλ και Λορέιν Λόρνταν

Η εξαφάνιση του τελευταίου αβγού της σεζόν κάτω από περίεργες συνθήκες οδηγεί την Ούνα και τους φίλους της να ξεκινήσουν έναν αγώνα ενάντια στο χρόνο για να προσπαθήσουν να το σώσουν πριν μια μεγάλη καταιγίδα χτυπήσει το Πάφιν Ροκ και βάλει το νησί σε κίνδυνο.

ΒΟΧ

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ

Η παράσταση αρχίζει (1979) ****. Του Μπομπ Φόσι με τους Ρόι Σάιντερ, Τζέσικα Λανγκ

O Τζο Γκίντεον, σούπερ επιτυχημένος χορογράφος και σκηνοθέτης στο Μπρόντγουεϊ και στο Χόλιγουντ, αδιόρθωτος γυναικάς, ακραίος εργασιομανής, μανιώδης καπνιστής, προετοιμάζει πυρετωδώς το επόμενο μιούζικαλ και την επόμενη ταινία του. Παθαίνει καρδιακή προσβολή και καταλήγει στο νοσοκομείο, όπου μεταξύ ζωής και θανάτου αναστοχάζεται το παρελθόν του, τη φιλοσοφία του, τις σχέσεις και την τέχνη του. Ενα από τα κορυφαία μιούζικαλ όλων των εποχών σε επανέκδοση. Ο αυτοβιογραφικός Μπομπ Φόσι κέρδισε εδώ Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες και τέσσερα Οσκαρ.

Πρόγευμα στο Τίφανις (1961) ****. Του Μπλέικ Εντουαρντς με τους Οντρεϊ Χέπμπορν, Τζορτζ Πέπαρντ

Η Χόλι Γκολάιτλι περιφέρεται στη Νέα Υόρκη και συντηρείται από πλούσιους άντρες, ελπίζοντας ότι το πάρτι δεν θα τελειώσει ποτέ. Γνωρίζει έναν ταλαντούχο συγγραφέα , τον Πολ Βάρτζακ, και μια πλατωνική φιλία θα ξεκινήσει. Ο τρόπος ζωής της βοηθά τον Πολ να ξεφύγει από το συγγραφικό του αδιέξοδο και να δημιουργήσει ξανά.

Σε επανέκδοση η ρομαντική κομεντί που μας χάρισε τον πιο αξιομνημόνευτο ρόλο της Οντρεϊ Χέπμπορν. Δεν μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από πάνω της.

Κλέφτης ποδηλάτων (1948) ****. Του Βιτόριο Ντε Σίκα με τους Λαμπέρτο Ματζιοράνι, Ενζο Σταγιόλα

Ενας άνεργος βρίσκει μια δουλειά που απαιτεί ποδήλατο, αλλά για κακή του τύχη, κάποιος του το κλέβει την πρώτη του μέρα στην δουλειά. Μαζί με τον νεαρό του γιο, ξεκινούν μια μανιώδη αναζήτηση για να βρουν τον κλέφτη και στην πορεία θα πάρουν πολλά μαθήματα από τη ζωή. Από τις σπουδαιότερες στιγμές του ιταλικού νεορεαλισμού, παραμένει ζωντανή και επίκαιρη όσες δεκαετίες κι αν περάσουν.