Πρωταγωνιστούν οι Ααρον Τέιλορ-Τζόνσον (Aaron Taylor-Johnson), Τζόντι Κόμερ (Jodie Comer) και Ρέιφ Φάινς (Ralph Fiennes) οι οποίοι φαίνονται να πολεμούν ανατριχιαστικά ζόμπι. Μαζί τους η Έριν Κέλιμαν (Erin Kellyman) και ο Τζακ Ο’Κόνελ (Jack O’Connell).

Αν και ο αρχικός πρωταγωνιστής της σειράς, Κίλιαν Μέρφι (Cillian Murphy) είχε αναφερθεί ότι θα επαναλάβει τον ρόλο του ως Jim, φαίνεται να απουσιάζει από το τρέιλερ και δεν περιλαμβάνεται ως μέλος του καστ στο διαφημιστικό υλικό, σύμφωνα με το Variety.

Ωστόσο, το νέο τρέιλερ περιλαμβάνει ένα ιδιαίτερα ενοχλητικό κλιπ ενός ζόμπι που κάποιοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικάζουν ότι μοιάζει με τον Μέρφι.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη «έχουν περάσει σχεδόν τρεις δεκαετίες από τότε που ο ιός της οργής ξέφυγε από ένα εργαστήριο βιολογικών όπλων και τώρα, ακόμα σε μια ανελέητα επιβαλλόμενη καραντίνα, ορισμένοι έχουν βρει τρόπους να υπάρχουν ανάμεσα στους μολυσμένους».

«Μια τέτοια ομάδα επιζώντων ζει σε ένα μικρό νησί που συνδέεται με την ηπειρωτική χώρα μέσω μιας ισχυράς αμυνόμενης γέφυρας. Όταν ένας από την ομάδα φεύγει από το νησί για μια αποστολή στη σκοτεινή καρδιά της ηπειρωτικής χώρας, ανακαλύπτει μυστικά, θαύματα και τη φρίκη που έχουν μεταλλάξει όχι μόνο τους μολυσμένους αλλά και άλλους επιζώντες» σημειώνεται.

Η ταινία, η οποία γυρίστηκε με iPhone 15 Pro Max, είναι η πρώτη μιας νέας τριλογίας ταινιών, με τη δεύτερη να έχει τίτλο «28 Years Later II: The Bone Temple», σε σκηνοθεσία Νία ΝταΚόστα (Nia DaCosta). To «28 Years Later» της Columbia Pictures σε συνεργασία με τις BFI, DNA Films και Decibel Film θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 20 Ιουνίου 2025.

