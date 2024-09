Φεστιβάλ Βενετίας: Θρίαμβος Αλμοδοβάρ και Κίντμαν

χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά

Director Pedro Almodovar poses with his Golden Lion Award for Best Film for the movie "The Room Next Door", during the 81st Venice Film Festival, Italy, September 7, 2024. REUTERS/Louisa Gouliamaki