Με τη συμμετοχή σημαντικών Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, εκδοτών, μεταφραστών, ακαδημαϊκών και διανοουμένων, πάνελ γύρω από επίκαιρους θεματικούς άξονες, τόσο από το πεδίο της λογοτεχνίας, όσο και από το πεδίο της κοινωνίας, αλλά και παρουσιάσεις βιβλίων, το 4ο ΦΒΧ επιστρέφει πιο δυναμικό από ποτέ, στο Ενετικό Λιμάνι της πόλης, μεταξύ του Κέντρου Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου και του Θεάτρου «Μίκης Θεοδωράκης».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Χανίων «η έναρξη του φετινού προγράμματος θα γίνει με μια ξεχωριστή προφεστιβαλική εκδήλωση το Σάββατο 17 Μαΐου 2025, στις 20:00, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (Μεγάλο Αρσενάλι), με επίσημο προσκεκλημένο τον διακεκριμένο μεταφραστή, συγγραφέα και καθηγητή στο Τµήµα Μεταφραστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Κοννέκτικατ, Πίτερ Κονσταντάιν (Peter Constantine).

Ο Πίτερ Κονσταντάιν, που γεννήθηκε στο Λονδίνο από Αυστριακή μητέρα και Άγγλο πατέρα µε ελληνοτουρκικές ρίζες, έχει τιμηθεί με κορυφαίες διεθνείς διακρίσεις για τη μεταφραστική του δουλειά (από 9 γλώσσες: νέα και αρχαία ελληνικά, γερμανικά, ρωσικά, γαλλικά, ιταλικά, αλβανικά, ολλανδικά, σλοβενικά), η οποία περιλαμβάνει έργα σπουδαίων συγγραφέων όπως: Ζαν-Ζακ Ρουσσώ, Βολταίρος, Νικολό Μακιαβέλι, Μπέρνχαρντ Σλινκ, Τόμας Μπέρνχαρντ, Γκύντερ Γκρας, Ισμαήλ Κανταρέ, Λέων Τολστόι, Ισαάκ Μπάμπελ, Νικολάι Γκόγκολ, αλλά και έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, όπως του Σοφοκλή. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει μεταφράσει και το ποιητικό έργο Mother του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού Χαρκιανάκη, με καταγωγή από το Ρέθυμνο.

Συνεπιμελήθηκε, μαζί με άλλους επιφανείς νεοελληνιστές, τις σημαντικές ανθολογίες A Century of Greek Poetry: 1900–2000 (εκδ. Cosmos Publishing, 2004) και The Greek Poets: Homer to the Present (με την επιμέλεια, επιπλέον, των Rachel Hadas, Edmund Keeley, Karen van Dyck, από τον εκδ. W.W. Norton & Company, 2010), προσφέροντας καθοριστικά στη διάδοση της, ανά τους αιώνες, ελληνόφωνης λογοτεχνίας στο ευρύ διεθνές φιλαναγνωστικό κοινό. Ανάμεσα στα άλλα, έχει τιμηθεί με το Βραβείο Μετάφρασης PEN για το Six Early Stories του Τόμας Μαν, καθώς και με το Εθνικό Βραβείο Μετάφρασης των ΗΠΑ για το The Undiscovered Chekhov.

Η επιλογή του Πίτερ Κονσταντάιν για την πρώτη εκδήλωση του ΦΒΧ υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει το Φεστιβάλ στη λογοτεχνική μετάφραση από και προς τα ελληνικά, τόσο για τη γνωριμία του ελληνικού κοινού με τα ξένα λογοτεχνικά ρεύματα, όσο και για τη γνωριμία του διεθνούς κοινού με την ελληνόφωνη λογοτεχνία. Στην περιπέτεια, λοιπόν, της μεταφραστικής εργασίας θα δοθεί ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στο φετινό πρόγραμμα με ειδικές εκδηλώσεις.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο συγγραφέας θα συνομιλήσει με τη δημοσιογράφο και στέλεχος της ομάδας έργου του Φεστιβάλ, Κυριακή Μπεϊόγλου, με αφορμή την έκδοση του πρώτου του μυθιστορήματος Η αγορασμένη νύφη (Εκδόσεις Πατάκη 2025), που βασίζεται στην πραγματική ιστορία της Ελληνίδας γιαγιάς του συγγραφέα και την οδύσσειά της που ξεκινάει από ένα ελληνικό χωριό του Καυκάσου, και θα δεχθεί ερωτήσεις από το κοινό. Την εκδήλωση θα προλογίσουν οι: Νίκος Καλογερής, Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, Δήμαρχος Χανίων και ο Μανώλης Πιμπλής, διευθυντής του Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων.

Ραντεβού στις 17 Μαΐου, για την έναρξη του προγράμματος, και σε 6 εβδομάδες για το μεγάλο ραντεβού του καλοκαιριού με το βιβλίο, τη μετάφραση και την παγκόσμια λογοτεχνία!

Μείνετε ενημερωμένοι από την ανανεωμένη, τρίγλωσση (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά) ιστοσελίδα www.chaniabookfestival.gr και από τις σελίδες του Φεστιβάλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Facebook: https://www.facebook.com/chaniabookfestival/

Instagram: https://www.instagram.com/chaniabookfestival/

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@chaniabookfestival

X: https://x.com/ChaniaBookFest

YouTube: https://www.youtube.com/@chaniabookfestival

Flickr: https://www.flickr.com/photos/chaniabookfestival/albums