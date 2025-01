Η πρωταγωνίστρια της ταινίας “I’m Still Here”, κέρδισε το πρώτο της Χρυσό Σφαίρα και εδραίωσε τη θέση της στον αγώνα για τα βραβεία, κατακτώντας το άγαλμα για την καλύτερη ηθοποιό σε δραματική ταινία.

Η 59χρονη Torres φάνηκε έκπληκτη όταν άκουσε το όνομά της και ήταν πολύ σύντομη στην ομιλία της. Αν και βρέθηκε υποψήφια δίπλα σε θρύλους όπως οι Αντζελίνα Τζολί (“Maria”), Νικόλ Κίντμαν (“Babygirl”), Τίλντα Σουίντον (“The Room Next Door”), Κέιτ Γουίνσλετ (“Lee”) και Πάμελα Άντερσον (“The Last Showgirl”), δεν θεωρούνταν φαβορί. Στην πολιτική δραματική ταινία, υποδύεται την Γιουνίς Παΐβα, μια μητέρα που θρηνεί την εξαφάνιση του συζύγου της, του πολιτικού Ρούμπενς Παΐβα, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας στη Βραζιλία.

“Θεέ μου, δεν προετοίμασα τίποτα γιατί ήδη καθυστέρησα,” παραδέχτηκε η Τόρες από τη σκηνή στο Beverly Hilton στο Λος Άντζελες. “Και αυτή είναι μια τόσο καταπληκτική χρονιά για τις ερμηνείες των γυναικών. Υπάρχουν τόσες πολλές ηθοποιοί εδώ που θαυμάζω πάρα πολύ.”

Η 59χρονη γίνεται η πρώτη Βραζιλιάνα ηθοποιός που κερδίζει το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού σε Δραματική Ταινία. Η νίκη της Τόρες έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η μητέρα της, Φερνάντα Μοντενέγκρο, είχε προταθεί για το ίδιο βραβείο το 1999 για το “Central Station”, το οποίο της χάρισε και υποψηφιότητα για Όσκαρ. Η Μοντενέγκρο, τώρα 95 ετών, εμφανίζεται στο “I’m Still Here” ως η μεγαλύτερη ηλικιακά εκδοχή της Γιουνίς.

“Ήταν εδώ πριν από 25 χρόνια, και αυτό αποδεικνύει ότι η τέχνη μπορεί να αντέξει μέσα από τη ζωή, ακόμα και στις δύσκολες στιγμές όπως αυτή,” είπε η Τόρες για τη νίκη της. Πρόσθεσε ότι η ταινία “I’m Still Here” είναι μια ταινία “που μας βοηθά να σκεφτούμε πώς να επιβιώσουμε σε δύσκολες εποχές.”

Η ταινία “I’m Still Here” έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Σεναρίου. Από τότε, έχει αναδειχτεί ως μία από τις πέντε κορυφαίες διεθνείς ταινίες από το National Board of Review και έλαβε άλλη μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας. Η ταινία “I’m Still Here” επιλέχθηκε επίσης ως η πρόταση της Βραζιλίας για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας.

Η ταινία αντηχεί έντονα μετά τα γεγονότα της εισβολής στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021, καθώς και τις ταραχές στη Βραζιλία το 2023, όταν υποστηρικτές του Ζαΐρ Μπολσονάρου κατέλαβαν κυβερνητικά κτίρια. «Ξεκινήσαμε αυτό το πρότζεκτ για να αφηγηθούμε μια ιστορία του παρελθόντος, αλλά συνειδητοποιήσαμε ότι ήταν και ένας στοχασμός πάνω στο παρόν μας», δήλωσε ο σκηνοθέτης Βάλτερ Σάλες.

Η Φερνάντα Τόρες και το “I’m Still Here” δεν είναι απλώς μια ταινία, αλλά μια ισχυρή υπενθύμιση της σημασίας της μνήμης και της τέχνης ως εργαλείου αντίστασης. «Ένα έθνος χωρίς μνήμη είναι ένα έθνος χωρίς μέλλον», σημείωσε ο Σάλες, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του κινηματογράφου στην αντιμετώπιση των δυνάμεων της λήθης.



