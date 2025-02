Μέσα από δυναμικές συζητήσεις, διαδραστικές συνεδρίες και ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών, κορυφαίοι ειδικοί, επιστήμονες, εκπρόσωποι φορέων και της κοινωνίας των πολιτών, κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τη διπλωματία για το κλίμα και την κλιματική δικαιοσύνη, τη χρηματοδότηση της κλιματικής ανθεκτικότητα και προσαρμογής, την προώθηση της κλιματικής γνώσης και την αξιοποίηση της τεχνολογίας, έως την προστασία των φυσικών πόρων και τη βιώσιμη διαχείριση τους, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της βιομηχανίας μόδας και την αστική ανθεκτικότητα.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμούς από την κα Αλίς Κοροβέση, Επικεφαλής Ομάδας Συντονισμού EU Climate Pact στην Ελλάδα, Διευθύνουσα Σύμβουλος ΙΝΖΕΒ, την κα Ευαγγελία Γεωργίτση, Υπεύθυνη Επικοινωνίας της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, και τους Έλληνες Πρεσβευτές του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, κ. Ελευθέριο Κεχαγιόγλου, Πρόεδρο του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, και κα Βανέσα Αρχοντίδου, Ιδρύτρια του Οργανισμού AWomanCanBe.org.

Τα συμπεράσματα της πρόσφατης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP29) συζητήθηκαν στο πλαίσιο της ενότητας για την Διπλωματία για το Κλίμα και την Κλιματική Δικαιοσύνη, στην οποία συμμετείχαν και η Καθηγήτρια Διεθνών Θεσμών στο ΕΚΠΑ και κάτοχος της έδρας UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία, κα Εμμανουέλα Δούση, καθώς και η Νομικός, Διαμεσολαβήτρια και Επικεφαλής του Ελληνικού Δικτύου Γυναικών για την Ενέργεια και το Περιβάλλον στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο, κα Βασιλική Κουμπλή. Το πάνελ εξέτασε, μεταξύ άλλων, τη θέση της Ελλάδας στο διεθνές πλαίσιο για το κλίμα, διερευνώντας πώς οι διπλωματικές προσπάθειες συμβάλλουν στην επίτευξη δίκαιων κλιματικών στόχων.

Στην ενότητα για τη Χρηματοδότηση της Κλιματικής Ανθεκτικότητας και Προσαρμογής, εμπειρογνώμονες στον τομέα των οικονομικών και της κλιματικής πολιτικής ανέδειξαν επιτυχημένους μηχανισμούς χρηματοδότησης, τόσο από δημόσιες όσο και από ιδιωτικές πηγές, καθώς και τον ρόλο των τραπεζών και τη συμβολή των διεθνών οργανισμών στη χρηματοδότηση της δράσης για το κλίμα. Στο πάνελ συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η κα Μαριάννα Ναθαναήλ, Επικεφαλής του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Ελλάδα, και ο κ. Παναγιώτης Χαμπέσης, Επικεφαλής του Τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Βιωσιμότητας της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.

Ειδική ενότητα αφιερώθηκε στις Στρατηγικές για την Ενσωμάτωση της Κλιματικής Παιδείας στην Επίσημη Εκπαίδευση και για την Ενδυνάμωση των Νέων ώστε να αναλάβουν δράση για κλιματικά ζητήματα. Στην ενότητα αναδείχθηκε η σημασία της ενσωμάτωσης της βιωσιμότητας στα σχολικά προγράμματα, προκειμένου να εξοπλιστούν οι μαθητές με γνώσεις και δεξιότητες για την αντιμετώπιση των κλιματικών προκλήσεων.

Η Αξιοποίηση της Τεχνολογίας για την Ανάπτυξη Καινοτομιών που θα Οδηγήσουν σε ένα Βιώσιμο μέλλον βρέθηκε στο επίκεντρο ενότητας στη διάρκεια της οποίας οι ομιλητές επικεντρώθηκαν στον τρόπο με τον οποίο οι τεχνολογικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης και των πράσινων λύσεων, μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των κλιματικών προκλήσεων. Ειδικότερα, εξετάστηκε ο ρόλος της συλλογής δεδομένων για το κλίμα, των πράσινων τεχνολογιών αιχμής, των λύσεων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και των ψηφιακών εργαλείων για την ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας.

Πολεοδόμοι και εμπειρογνώμονες για το περιβάλλον συζήτησαν για την Αστική Ανθεκτικότητα, σε ένα πάνελ που επικεντρώθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις λόγω της κλιματικής αλλαγής και σε καινοτόμες λύσεις για βιώσιμα αστικά περιβάλλοντα. Μεταξύ των ομιλητών ήταν η Δρ. Ελένη (Λενιώ) Μυριβήλη, Αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών για την Αντιμετώπιση της Αστικής Θερμότητας (Global Chief Heat Officer), και ο Δρ. Λέων Καπέτας, Επικεφαλής για προγράμματα κλιματικής ανθεκτικότητας στο Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η ενότητα με θέμα τη Βιωσιμότητα στη Βιομηχανία της Μόδας, όπου προβλήθηκε το βίντεο με τίτλο «Fast Fashion: One Problem, 1000 Solutions» και ακολούθησε συζήτηση με τους δημιουργούς του και ειδικούς του κλάδου της μόδας, μεταξύ των οποίων η Δρ. Φιόρη Ζαφειροπούλου, Διδάκτορας Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας με Μεταδιδακτορική Διατριβή στη διαχείριση των εφοδιαστικών αλυσίδων της βιομηχανίας της μόδας και συνιδιοκτήτρια του κοινωνικού εργοστασίου μόδας SOFFA. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της βιομηχανίας μόδας, στην αντίθεση μεταξύ γρήγορης και βιώσιμης μόδας, και στη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών και στρατηγικών για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της βιομηχανίας της μόδας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε και η Έκθεση Φωτογραφίας για την Κλιματική Δράση «The Power of Action – A Photographic Journey of the Ambassadors», που αποτυπώνει μέσα από τον φακό τις σημαντικές πρωτοβουλίες των Πρεσβευτών και Πρεσβειρών του Συμφώνου για το Κλίμα στην Ελλάδα και αποκαλύπτει πώς κοινότητες, οργανώσεις και μεμονωμένα άτομα συμβάλλουν στην προστασία του πλανήτη. Υπεύθυνες για την οργάνωση της Έκθεσης ήταν η κα Αλεξάνδρα Πολιτάκη, Πρέσβειρα του Συμφώνου για το Κλίμα, Certified Seeing Through Photographs MoMA course, και η κα Ελένη Παπαδοπούλου, Μέλος της Ομάδας Συντονισμού του EU Climate Pact στην Ελλάδα, από το ΙΝΖΕΒ.

Η Αλίς Κοροβέση, Επικεφαλής Ομάδας Συντονισμού EU Climate Pact στην Ελλάδα, Διευθύνουσα Σύμβουλος ΙΝΖΕΒ, δήλωσε, «Η επιτυχία της φετινής Εθνικής Εκδήλωσης του EU Climate Pact μας υπενθυμίζει πως η πραγματική αλλαγή ξεκινά μέσα από συλλογικές προσπάθειες και εμπνευσμένες συνεργασίες. Είδαμε ανθρώπους και φορείς να ενώνονται, να συζητούν και να δεσμεύονται για ένα κοινό όραμα: ένα βιώσιμο μέλλον για όλους μας. Αυτή η ενότητα και το πάθος για δράση είναι η κινητήριος δύναμη που θα οδηγήσει την κοινωνία μας στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.»

Σχετικά με τον Οργανισμό INZEB:

«Από το 2017, το INZEB, ως μη κερδοσκοπικός και ανεξάρτητος οργανισμός με συνεχή έμφαση σε ένα βιώσιμο και ενεργειακά ισορροπημένο μέλλον, δραστηριοποιείται στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια και το δομημένο περιβάλλον, της καινοτόμου χρηματοδότησης ενεργειακής απόδοσης, της μείωσης της ενεργειακής φτώχειας και της εξέλιξης των ενεργειακών κοινοτήτων.

Ο στόχος του INZEB επιτυγχάνεται με την υποστήριξη μιας διεπιστημονικής ομάδας ειδικών που παράγει και διαδίδει επιστημονικές γνώσεις, ερευνητικά αποτελέσματα και καινοτόμα προγράμματα.

Η δραστηριότητα του INZEB βασίζεται στην ενθάρρυνση και υποστήριξη του συνεχώς εξελισσόμενου ενεργειακού τομέα μέσω έρευνας, τεκμηρίωσης, συμβουλευτικής και εφαρμογής σχεδίων και προγραμμάτων ανάπτυξης ικανοτήτων για εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή έργα.

Με τη στενή συνεργασία ενός εκτεταμένου δικτύου θεσμικών φορέων της ΕΕ, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και του ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού τομέα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, το INZEB έχει αναπτύξει πολύτιμες συνεργασίες που επιτρέπουν την ανταλλαγή γνώσεων σε θέματα ενέργειας και ενισχύουν την ικανότητα εφαρμογής, διάδοσης και αξιοποίησης επιστημονικά τεκμηριωμένων αποτελεσμάτων έργων, με στόχο τη βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.»

Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια κρίσιμη απειλή, η οποία απαιτεί άμεση και συντονισμένη δράση. Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα ενθαρρύνει τους πάντες να δράσουν για να βοηθήσουν στην καταπολέμηση αυτής της απειλής και στην οικοδόμηση ενός καλύτερου, πιο πράσινου μέλλοντος.

Το Σύμφωνο, το οποίο εγκαινιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal) και βοηθά την Ε.Ε. να πετύχει τον στόχο της να είναι η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο έως το 2050.

Είναι ένα κίνημα ανθρώπων ενωμένων γύρω από έναν κοινό σκοπό, ο καθένας από τους οποίος κάνει βήματα στη δική του καθημερινότητα για να οικοδομήσει μια πιο βιώσιμη Ευρώπη για όλους.

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα φέρνει κοντά άτομα, κοινότητες και οργανισμούς για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή στις συνέπειές της. Ως μέρος του Συμφώνου, ο καθένας από εμάς μπορεί να βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος.

Μάθετε πώς στο https://climate-pact.europa.eu/index_en