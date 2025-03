«Καθώς η realme εισέρχεται σε μια νέα εποχή ανάπτυξης, δεσμευόμαστε σε μια στρατηγική ανάπτυξης με γνώμονα τον χρήστη, ώστε να επιτύχουμε βιώσιμες καινοτομίες», δήλωσε ο Chase Xu, Αντιπρόεδρος και CMO της realme. «Το νέο στρατηγικό μας σχέδιο δεν επικεντρώνεται μόνο στην επέκταση της αγοράς, αλλά και στην αφοσίωσή μας να ενδυναμώσουμε τη νεότερη γενιά, καθιστώντας την τεχνολογία προσβάσιμη σε όλους και ξεπερνώντας σταθερά τις προσδοκίες των χρηστών μας.»

Διπλασιασμός της παγκόσμιας βάσης χρηστών σε τρία χρόνια

Η realme θα επιταχύνει την ανάπτυξή της από το 2025, μετά την επιτυχία της το τέταρτο τρίμηνο του 2024, όταν κατατάχθηκε ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μάρκες smartphone σε περιοχές όπως η Ισπανία, η Ιταλία και το Μεξικό. Η εταιρεία στοχεύει να ηγηθεί της ανάπτυξης σε περισσότερες από 100 αγορές παγκοσμίως. Μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, η realme φιλοδοξεί να διπλασιάσει τη βάση χρηστών της και να εδραιώσει την παρουσία της στη μεσαία και υψηλή κατηγορία αγοράς.

Η realme σημείωσε εντυπωσιακή ανάπτυξη στην Ευρώπη το 2024, με αύξηση 32% σε ετήσια βάση το τέταρτο τρίμηνο, χάρη στην ισχυρή ανάκαμψη στη Δυτική Ευρώπη. Η απόδοσή της παρέμεινε σταθερή στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, εξασφαλίζοντας μια σταθερή θέση στο Top 4 των μεριδίων αγοράς στην ήπειρο. Ο στόχος της είναι να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ετήσιες πωλήσεις στην Ευρώπη μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Για να επιτύχει αυτό το στρατηγικό όραμα, η εταιρεία έχει διαμορφώσει έναν ολοκληρωμένο οδικό χάρτη που επικεντρώνεται στον σχεδιασμό προϊόντων, την ενίσχυση του brand και τις τεχνολογικές καινοτομίες.

Στο MWC 2025, η realme παρουσίασε την παγκόσμια τοποθέτηση των τριών εμβληματικών σειρών προϊόντων της, καθεμία σχεδιασμένη για να προσφέρει εξαιρετικές τεχνολογικές εμπειρίες που ξεπερνούν τις προσδοκίες των νεαρών χρηστών παγκοσμίως. Η σειρά GT Series, με το σλόγκαν «Next-Level Performance Flagship with AI», προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις, εξαιρετική εμπειρία gaming, προηγμένη τεχνολογία AI και εξαιρετική φωτογραφική εμπειρία, ανεβάζοντας τον πήχη για τους χρήστες. Η Number Series, που χαρακτηρίζεται από το «Next-gen Performance & Camera», συνδυάζει ισχυρές επιδόσεις, κορυφαίες δυνατότητες απεικόνισης και εντυπωσιακό σχεδιασμό, επιτρέποντας στους νέους χρήστες να ξεχωρίζουν τόσο στην καθημερινότητά τους όσο και στο gaming. Η C Series, με το μότο «Better Tech for Youth», προσφέρει εξαιρετικά ομαλή και ανθεκτική εμπειρία, μοναδική για την κατηγορία τιμής της.

Επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να κάνει την προηγμένη τεχνολογία προσιτή, η realme υπόσχεται την καλύτερη εμπειρία επεξεργαστή και μπαταρίας σε όλες τις σειρές προϊόντων της, από τη GT Series έως τη Number Series και την C Series. Ως ηγέτης στην προώθηση της AI τεχνολογίας, η realme συνεχίζει να οδηγεί την τάση της ενσωμάτωσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στα smartphones, ενισχύοντας την καινοτομία και δίνοντας δύναμη στους νέους χρήστες. Μέσω της πρωτοβουλίας NEXT AI, το brand επικεντρώνεται στην παροχή προηγμένων, προσιτών και φιλικών προς τον χρήστη AI τεχνολογιών σε απεικόνιση, απόδοση και gaming. Τα επόμενα τρία χρόνια, η realme σχεδιάζει να διαθέσει 100 εκατομμύρια smartphones με AI δυνατότητες παγκοσμίως, ανεβάζοντας τις δυνατότητες της mobile AI και εμπνέοντας τη νέα γενιά να εξερευνήσει τις απεριόριστες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης.

Κατανόηση της Νεολαίας: Συνεργασίες Gaming και Συμπράξεις με Iconic Brands

Από το 2025, η realme δεσμεύεται να γίνει μια τεχνολογική μάρκα που ξεχωρίζει για τις επιδόσεις, τον σχεδιασμό και τη βαθιά κατανόηση των νέων, με μια σειρά από συναρπαστικές πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν σε διάστημα τριών ετών.

Είμαστε ενθουσιασμένοι να ανακοινώσουμε ότι θα συνεργαστούμε με κορυφαίες gaming εταιρείες για να φέρουμε μια νέα εποχή gaming το 2025, με στόχο να ενδυναμώσουμε τη νεολαία να είναι αυθεντική και ατρόμητη, καθοδηγούμενη από το πάθος και την αποφασιστικότητα.

Με τη συνεργασία μας με εμβληματικούς τίτλους όπως Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), Free Fire, Honor of Kings (HOK) και Battlegrounds Mobile India (BGMI), αυτές οι επικές συνεργασίες θα περιλαμβάνουν εκρηκτικές εκδηλώσεις esports, τολμηρό co-branding, καινοτόμες τεχνολογικές ενσωματώσεις και πολλά περισσότερα, όλα σχεδιασμένα για να προσφέρουν μια εμπειρία gaming που ξεπερνά κάθε φαντασία!

Επιπλέον, η realme θα ξεκινήσει πολυαναμενόμενες συνεργασίες με κορυφαία brands σε διάφορους τομείς. Κάθε χρόνο, η εταιρεία θα ενώνει τις δυνάμεις της με τουλάχιστον μία εμβληματική IP που αντανακλά βαθιά την κουλτούρα και τις αξίες της νεολαίας παγκοσμίως, δημιουργώντας μια αυθεντική σύνδεση που εμπνέει και συναρπάζει.

Το 2025, η realme θα ανακοινώσει συναρπαστικές συνεργασίες με κορυφαία brands στον χώρο της ψυχαγωγίας και της πολυτελείας, που θα οδηγήσουν στην κυκλοφορία αποκλειστικών limited-edition προϊόντων, καθορίζοντας νέα πρότυπα στη βιομηχανία.

realme 14 Pro Series: Το Απόλυτο Party Phone με το Πρώτο Triple–Flash Σύστημα στον Κόσμο

Στο MWC 2025, η realme παρουσίασε την παγκόσμια κυκλοφορία της σειράς realme 14 Pro, την πρώτη στον κόσμο σειρά smartphones που αλλάζει χρώμα με βάση τη θερμοκρασία. Αυτή η σειρά στοχεύει να φέρει χαρακτηριστικά ναυαρχίδας στις mid-range συσκευές, επιτυγχάνοντας πρωτοπορίες στον σχεδιασμό, τη φωτογραφία και τις επιδόσεις. Σε συνεργασία με τους Valeur Designers, η realme εισάγει το «Unique Pearl Design» στη σειρά 14 Pro.

Το realme 14 Pro+ επαναπροσδιορίζει τη mid-range φωτογράφιση με χαρακτηριστικά ναυαρχίδας, καθιστώντας το το κορυφαίο mid-range camera flagship. Διαθέτει κύρια κάμερα 50MP Sony IMX896 με OIS, συνδυασμένη με περισκοπικό τηλεφακό αποκλειστικό για την κατηγορία του (1/2″ Sony IMX882 sensor), επιτρέποντας 120X SuperZoom για την αποτύπωση μακρινών λεπτομερειών με καθαρότητα επιπέδου DSLR.

Ενσωματώνει το Qualcomm Snapdragon® 7s Gen 3 5G Platform και NEXT AI, ενώ εισάγει το MagicGlow Triple Flash, παρέχοντας πορτρέτα επαγγελματικού επιπέδου ακόμα και τη νύχτα. Το AI Ultra Clarity 2.0 βελτιώνει θολές εικόνες, αυξάνοντας τη λεπτομέρεια.

Το 14 Pro+ διαθέτει μπαταρία Titan 6.000mAh με 80W ταχεία φόρτιση, οθόνη 1.5K quad-curved bezel-less με αναλογία οθόνης προς σώμα 93,8% και πιστοποίηση IP69/68/66, που του επιτρέπει λήψη υποβρύχιων βίντεο έως 1 ώρα.

Το realme 14 Pro απευθύνεται σε χρήστες που αναζητούν φορητότητα και αντοχή. Με εξαιρετικά λεπτό σώμα 7,55mm και τεράστια μπαταρία 6.000mAh, προσφέρει 17 ώρες αναπαραγωγής βίντεο με μία φόρτιση.

Φέρει το MediaTek Dimensity 7300 Energy 5G Chipset, βελτιστοποιημένο για αποδοτικότητα, και εξοπλίζεται με 50MP Sony IMX882 OIS κύρια κάμερα και AI Ultra Clarity 2.0.

Αν και δεν διαθέτει περισκοπικό φακό, διατηρεί το MagicGlow Triple Flash για εντυπωσιακές νυχτερινές λήψεις. Επιπλέον, διαθέτει οθόνη 6,7″ AMOLED με ρυθμό ανανέωσης 120Hz και την ίδια πιστοποίηση IP69/68/66 για απόλυτη ανθεκτικότητα, όπως το Pro+.

Διεύρυνση της Γκάμας: realme 14x και Buds Air7

Πλαισιώνοντας τη σειρά 14 Pro, η realme παρουσιάζει δύο νέα προϊόντα, σχεδιασμένα για διαφορετικές ανάγκες χρηστών.

realme 14 x 5 G : Εξοπλισμένο με MediaTek Dimensity 6300 chipset και μπαταρία 5.000mAh, προσφέρει ανθεκτικότητα στρατιωτικών προδιαγραφών, καθιστώντας το ιδανικό για εξερευνητές που αναζητούν ισορροπία μεταξύ απόδοσης και αξιοπιστίας.

: Εξοπλισμένο με MediaTek Dimensity 6300 chipset και μπαταρία 5.000mAh, προσφέρει ανθεκτικότητα στρατιωτικών προδιαγραφών, καθιστώντας το ιδανικό για εξερευνητές που αναζητούν ισορροπία μεταξύ απόδοσης και αξιοπιστίας. realme Buds Air7: Τα νέα μας ασύρματα ακουστικά διαθέτουν κορυφαία ενεργή ακύρωση θορύβου 52dB (ANC) και πιστοποίηση Hi-Res Audio Wireless. Προσφέρουν έως 52 ώρες συνολικής αναπαραγωγής, ενώ η αντοχή σε σκόνη και νερό (IP55) τα καθιστά ιδανικά για δυναμικούς τρόπους ζωής.

Το Μέλλον της Φωτογραφίας

Στο MWC 2025, η realme παρουσιάζει το πρωτοποριακό concept με εναλλάξιμους φακούς, ένα πρωτότυπο που επαναπροσδιορίζει τη φωτογράφιση μέσω smartphone.

Αυτό το καινοτόμο μοντέλο διαθέτει προσαρμοσμένο αισθητήρα Sony 1 ίντσας σε συνδυασμό με ένα ιδιόκτητο σύστημα προσάρτησης φακών, επιτρέποντας στους χρήστες να συνδέσουν DSLR φακούς απευθείας στο smartphone.

Διαθέτει δύο επαγγελματικού επιπέδου φακούς:

73mm πορτραίτου για φυσικό bokeh

για φυσικό bokeh 234mm τηλεφακό με 10x οπτικό zoom χωρίς απώλειες ποιότητας

Αυτή η καινοτομία φέρνει οπτική ευκρίνεια που μέχρι σήμερα ήταν αδιανόητη για τα κινητά, δίνοντας στους χρήστες απόλυτο έλεγχο στη φωτογραφία τους.

Αν και το concept με εναλλάξιμους φακούς δεν έχει ακόμη μπει σε μαζική παραγωγή, αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης της realme να ωθεί τα όρια της καινοτομίας.

Η realme εξερευνά λύσεις για σημαντικές προκλήσεις της βιομηχανίας, όπως οι περιορισμοί μεγέθους αισθητήρων και οι συμβιβασμοί της ψηφιακής μεγέθυνσης, συνδυάζοντας αρθρωτή οπτική τεχνολογία με mobile τεχνολογία.

NEXT AI: Τεχνητή Νοημοσύνη για Δημιουργική Έκφραση

Παράλληλα με το Interchangeable–Lens Concept, η realme παρουσιάζει δύο πρωτοποριακές AI τεχνολογίες εικόνας, που καθιστούν την επεξεργασία φωτογραφιών και βίντεο πιο εύκολη από ποτέ.

AI Voice – based Retoucher : Επιτρέπει στους χρήστες να επεξεργάζονται φωτογραφίες απλώς με τη φωνή τους. Δώσε εντολές όπως «Άλλαξε το φόντο», «Βάλε ηλιοβασίλεμα στον ουρανό», ή «Πρόσθεσε πυροτεχνήματα στο παρασκήνιο», και δες την αλλαγή να συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο.

: Επιτρέπει στους χρήστες να επεξεργάζονται φωτογραφίες απλώς με τη φωνή τους. Δώσε εντολές όπως «Άλλαξε το φόντο», «Βάλε ηλιοβασίλεμα στον ουρανό», ή «Πρόσθεσε πυροτεχνήματα στο παρασκήνιο», και δες την αλλαγή να συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο. AI Video Eraser: Μπορεί να αφαιρέσει ανεπιθύμητα αντικείμενα ή άτομα από βίντεο με ένα μόνο πάτημα, επιτρέποντας απίστευτη ευελιξία και ακρίβεια στην επεξεργασία.

Η αποστολή της realme να κάνει την τεχνολογία πιο προσιτή, επεκτείνεται και στο AI. Αυτές οι καινοτόμες λειτουργίες αντικατοπτρίζουν το όραμα της realme για το AI – εργαλεία που απλοποιούν τη ζωή των χρηστών, αντί να την περιπλέκουν.

Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες βρίσκονται ακόμη σε φάση προ-έρευνας και ανάπτυξης, με στόχο να ενσωματωθούν σε μελλοντικές συσκευές.

Τιμές & Διαθεσιμότητα

Οι τιμές για τα νέα μοντέλα της realme, το 14 Pro (8+256) θα το βρείτε στα 439€ με τα ακουστικά Air 6 και το realme 14 Pro+ (12+512), στα 599€ σε bundle με τα Air 6. Η διάθεση των προϊόντων θα ξεκινήσει στις 10 Μαρτίου 2025 μέσω των επίσημων καναλιών πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των Cosmote, Κωτσόβολος, Public και Πλαίσιο.