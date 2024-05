Φέτος, το ευρωπαϊκό ταξίδι τεχνολογίας της Huawei θα επισκεφθεί περισσότερες από 30 πόλεις σε 22 χώρες. Ενδεικτικά, σταθμοί αυτού του ταξιδιού είναι οι: Ρουμανία, Σλοβακία, Γαλλία, Ιταλία, Ελβετία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Τουρκία, Φιλανδία, Πολωνία, Βέλγιο, Νορβηγία, Σουηδία, κ.α.

Στη χώρα μας, το ICT Roadshow 2024, «Accelerate Intelligent ICT, Drive Business Success» πραγματοποιήθηκε από τις 13 έως τις 16 Μαΐου 2024, στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) όπου και υποδέχτηκε συνεργάτες, stakeholders και δημοσιογράφους για ενημέρωση και παρουσιάσεις σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των σύγχρονων λύσεων για τις Ευφυείς Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών(ΤΠΕ).

Οι Ευφυείς Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών είναι το επόμενο βήμα στην εξέλιξη του κλάδου ώστε να ανταπεξέλθει αφενός στις απαιτήσεις που δημιουργεί η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) στον τομέα της αύξησης της χωρητικότητας και ευρυζωνικής κίνησης δικτύων και υπηρεσιών, και αφετέρου την υποστήριξη νέων εμπειριών και εφαρμογών για την δημιουργία νέων εσόδων.

Στο φετινό Ευρωπαϊκό ICT Roadshow, η Huawei παρουσίασε το ολοκληρωμένο portfolio των προϊόντων και των λύσεών της που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών τομέων όπως για παράδειγμα, στην εκπαίδευση, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τη χρηματοδότηση, τον τομέα ISP (Internet Service Provider) και την ενέργεια.

Οι επισκέπτες του ICT Roadshow 2024 είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν, σε μια διαδραστική έκθεση, για τις πιο πρόσφατες καινοτομίες της Huawei που καλύπτουν τον τομέα δικτύων κινητής, των σταθερών ασύρματων δικτύων, του Cloud, της πράσινης ενέργειας και της αποθήκευσης δεδομένων.

Ειδικότερα, παρουσιάστηκαν καινοτομίες στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας με ικανότητα των χρηστών να έχουν εμπειρία 3D video and XR (μικτή πραγματικότητα), νέας σταθερής ασύρματης πρόσβασης (FWA2) με στόχο μιας νέα εμπειρίας στο σπίτι και στις επιχειρήσεις με πρόσβαση σε υπηρεσίες Cloud gaming, 8K video και ταχύτητες έως και 10 Gbps. Επίσης, οι επισκέπτες είχαν την δυνατότητα να γνωρίσουν την εξέλιξη των τεχνολογιών οπτικής πρόσβασης σε 50GPON και την λύση FTTR (Fiber to the Room) που επιτρέπει στους χρήστες να απολαμβάνουν σταθερή εμπειρία Gbps σε κάθε γωνιά του σπιτιού ανά πάσα στιγμή, με την εύκολη εγκατάσταση βάσει της μοναδικής λύσης διαφανούς οπτικής ίνας.

Το ενδιαφέρον των επισκεπτών προσέλκυσε επίσης και η επίδειξη λύσης για ελεγχόμενη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση εφεδρικών μπαταριών λιθίου.

Ο κ. Νίκος Λάζαρης, Διευθύνων Σύμβουλος, Carrier Networks South East Europe, της Huawei δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που και φέτος η Αθήνα ήταν ένας από τους σταθμούς του Ευρωπαϊκού Roadshow της Huawei, δίνοντάς μας την ευκαιρία να παρουσιάσουμε στους συνεργάτες μας την εξέλιξη των τεχνολογιών με καινοτόμες λύσεις και την χρήση τεχνολογιών Cloud και Τεχνητής Νοημοσύνης (A.I.).

Η Huawei Ελλάδος παραμένει πιστή στην δέσμευσή της να παρέχει στους πελάτες και συνεργάτες της τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και υπηρεσίες με σκοπό την πλήρη αξιοποίηση των δικτύων, την ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών και την δυνατότητα ανάπτυξης των τηλεπικοινωνιών στην χώρα μας».