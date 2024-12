Η αστυνομία έχει δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες του δράστη, ο οποίος φέρεται να φορούσε μπουφάν χρώματος κρεμ, μαύρη μάσκα και να είχε ένα γκρι σακίδιο πλάτης. Οι αρχές πιστεύουν ότι ο Τόμσον ήταν στόχος μιας προμελετημένης επίθεσης, καθώς το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου της εταιρείας για τους επενδυτές.

Οι αστυνομικοί αναζητούν τον δράστη, ο οποίος διέφυγε πεζός προς τα ανατολικά της 6ης Λεωφόρου. Παράλληλα, διεξάγεται εκτεταμένη έρευνα για να διαπιστωθεί το κίνητρο της δολοφονίας και να εντοπιστούν τυχόν συνεργοί του δράστη.

UPDATE: Below are photos of a person of interest wanted for questioning regarding the Midtown Manhattan homicide on Dec. 4. This does not appear to be a random act of violence; all indications are that it was a premediated, targeted attack.

The full investigative efforts of… pic.twitter.com/K3kzC4IbtS

