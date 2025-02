Στην πρώτη φάση του ελέγχου όλοι οι δικαιούχοι θα πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες εξετάσεις, ενώ στη συνέχεια, όσοι κριθούν ως ύποπτοι για στεφανιαία νόσο θα παραπεμφθούν για εξειδικευμένο έλεγχο. Αυτός θα περιλαμβάνει καρδιολογική κλινική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα, μέτρηση αρτηριακής πίεσης και υπερηχοκαρδιολογική μελέτη.

Όσοι πολίτες έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση θα λάβουν το παραπεμπτικό τους μέσω SMS, ενώ όσοι δεν την έχουν ενεργοποιήσει, θα μπορούν να ενημερώνονται για τη συμμετοχή τους μέσω του προσωπικού τους γιατρού ή από μια υγειονομική μονάδα. Σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ, το πρόγραμμα πλέον περιλαμβάνει και ιδιωτικές δομές υγείας, δίνοντας στους πολίτες περισσότερες επιλογές για τη διερεύνηση ενδεχόμενων καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Τι περιλαμβάνει ο έλεγχος

Πρώτη φάση : Αιματολογικές εξετάσεις για όλους τους δικαιούχους.

: Αιματολογικές εξετάσεις για όλους τους δικαιούχους. Δεύτερη φάση : Όσοι κριθούν ως ύποπτοι για στεφανιαία νόσο, θα παραπεμφθούν για εξειδικευμένο έλεγχο , που περιλαμβάνει:

Καρδιολογική κλινική εξέταση Ηλεκτροκαρδιογράφημα Μέτρηση αρτηριακής πίεσης Υπερηχοκαρδιολογική μελέτη

: Όσοι κριθούν ως ύποπτοι για στεφανιαία νόσο, θα παραπεμφθούν για , που περιλαμβάνει:

Πώς λαμβάνεται το παραπεμπτικό

Όσοι έχουν ενεργοποιημένη την άυλη συνταγογράφηση , θα λάβουν το παραπεμπτικό με SMS .

, θα λάβουν το παραπεμπτικό με . Όσοι δεν έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, μπορούν να ενημερώνονται μέσω του προσωπικού τους γιατρού ή σε μια δημόσια υγειονομική μονάδα.

Δωρεάν καρδιολογικός έλεγχος σε 3 στάδια

Το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» έχει ήδη βοηθήσει περισσότερους από 40.000 πολίτες να εντοπίσουν έγκαιρα προβλήματα υγείας μέσω δωρεάν εξετάσεων για τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου. Στο επόμενο διάστημα αναμένονται δύο νέα προγράμματα πρόληψης, ένα για τον καρκίνο του δέρματος, που θα απευθύνεται σε άτομα που εκτίθενται λόγω εργασίας στον ήλιο, και ένα για τον καρκίνο του πνεύμονα, το οποίο θα στοχεύει σε χρόνιους καπνιστές.

Η καινοτομία

Το πρόγραμμα το οποίο σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και με καθοριστική συμβολή του Πρύτανη του ΕΚΠΑ Γεράσιμου Σιάσου περιλαμβάνει έναν αλγόριθμο Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) που εξειδικεύει τη διάγνωση και αντιμετώπιση, ανάλογα με τις θεραπευτικές ανάγκες του κάθε ασθενούς.

Αναλυτικότερα, η διαδικασία ξεκινά με τη μαζική αποστολή ειδοποίησης -των γνωστών πλέον sms- προς τους δικαιούχους πολίτες, οι οποίοι καλούνται αρχικά να υποβληθούν σε μια δωρεάν αιματολογική εξέταση. Η Τεχνητή Νοημοσύνη αναλαμβάνει κατόπιν ανάλογα με τα αποτελέσματα να αξιολογήσει τον παράγοντα κινδύνου του κάθε πολίτη.

Ο πολίτης που δεν εμφανίσει καλά αποτελέσματα στους δείκτες του καρδιαγγειακού κινδύνου θα παραπέμπεται αυτόματα σε ειδικό γιατρό, καρδιολόγο -αυτονόητα χωρίς χρέωση- για περαιτέρω αξιολόγηση και νέο κύκλο εξειδικευμένων εξετάσεων, όπως π.χ. τέστ κόπωσης, ηλεκτροκαρδιογράφημα κ.λπ.

Σε τυχόν αρνητικά αποτελέσματα ο ασθενής θα παραπέμπεται αυτόματα και πάλι από το ίδιο το ηλεκτρονικό σύστημα σε περαιτέρω εμβάθυνση της διάγνωσης και ενδεχομένως νέα επεμβατικού τύπου σειρά εξετάσεων, όπως είναι η στεφανιογραφία και η διάνοιξη αρτηριών με μπαλονάκι ή η τοποθέτηση στεντ.

Σύμφωνα με δηλώσεις της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη, το πρόγραμμα είναι μοναδικό στο είδος του και δίνει έμφαση στην έγκαιρη ανίχνευση και στη στοχευμένη ιατρική παρέμβαση.

10 Κέντρα Αναφοράς

Για τις ανάγκες των ασθενών θα επιστρατευθούν μάλιστα 10 Κέντρα Αναφοράς, που θα μπορούν να εξυπηρετήσουν τον πολίτη, εντελώς δωρεάν.

«Εκτός από τους αιματολογικούς ελέγχους και την εξέταση από τον γιατρό, εφόσον ο πολίτης βρεθεί να έχει κάποιο πρόβλημα, για παράδειγμα αυξημένο κίνδυνο για στεφανιαία νόσο, θα έχουμε δέκα Κέντρα Αναφοράς, πανεπιστημιακές καρδιολογικής κλινικές σε όλη τη χώρα, που αν ένας πολίτης, για παράδειγμα, κινδυνεύει με έμφραγμα ή βρεθεί να έχει απόφραξη στις αρτηρίες ή χρειάζεται αγγειοπλαστική οτιδήποτε. Θα προωθούνται αμέσως οι άνθρωποι και θα βρίσκουν τη λύση και την υγειά τους on the way, μέχρι το τέλος», ανέφερε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας.

Το πρόγραμμα θα εξυπηρετείται και από ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, χωρίς τη χρέωση των πολιτών, δημιουργώντας ένα εκτενές δίκτυο παροχής υγειονομικών υπηρεσιών και διασφαλίζοντας την εξυπηρέτηση των πολιτών χωρίς καθυστερήσεις.

Η συνολική επένδυση για το έργο αυτό ανέρχεται στα 100 εκατομμύρια ευρώ, με στόχο να προσφέρει μια ολοκληρωμένη φροντίδα σε Ελληνες.

Το πρόβλημα σε αριθμούς

Σύμφωνα με τη μελέτη PERSEAS, τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την 1η αιτία θανάτου στην Ελλάδα.

Τα εν λόγω νοσήματα συνδέονται άμεσα με τον ανθυγιεινό σύγχρονο τρόπο ζωής, την παχυσαρκία, τον σακχαρώδη διαβήτη, την αρτηριακή υπέρταση, τα αυξημένα επίπεδα λιπιδίων, το κάπνισμα, την έλλειψη σωματικής δραστηριότητας και το άγχος.

Σύμφωνα με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, ο ρυθμός θνησιμότητας από καρδιαγγειακά συμβάντα είναι στη χώρα μας κατά μέσο όρο 485 θάνατοι ανά 100.000 άτομα στους άνδρες και 391 θάνατοι ανά 100.000 άτομα στις γυναίκες. Ο ρυθμός θνησιμότητας από στεφανιαία νόσο, πιο συγκεκριμένα, ανέρχεται περίπου σε 145 θανάτους ανά 100.000 άτομα στους άνδρες και 68 θανάτους ανά 100.000 άτομα σε γυναίκες.

Οσο περισσότερους παράγοντες κινδύνου έχει κάποιος τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος για καρδιαγγειακά νοσήματα. Ετσι, κάποιος που είναι 60 ετών, καπνιστής, υπέρβαρος και κάνει καθιστική ζωή έχει 4 παράγοντες κινδύνου και επομένως ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο.

Αν έχει και διαβήτη και υπέρταση (δύο πολύ συχνές καταστάσεις), τότε ο κίνδυνος πολλαπλασιάζεται. Η σωστή και έγκαιρη αντιμετώπιση όλων των παραγόντων κινδύνου, σύμφωνα με τους γιατρούς, συμβάλλει σημαντικά στην πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων.