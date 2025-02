Το Κέντρο Μελετών Αντικειμένων Κοντά στη Γη της NASA, ή CNEOS, καταγράφει τώρα την πιθανότητα σύγκρουσης το 2032 στο 3,1%, ή περίπου 1 προς 32. Ο κίνδυνος της σύγκρουσης έχει περάσει από διάφορες αναβαθμίσεις: η πιο πρόσφατη εκτίμηση την είχε τοποθετήσει στο 2,6%. Στα τέλη Ιανουαρίου ήταν μόλις 1%

Οι αλλαγές αυτές είναι αποτέλεσμα λεπτομερέστερων παρατηρήσεων, οι οποίες επέτρεψαν στους επιστήμονες να παρακολουθήσουν πιο αναλυτικά την πιθανή τροχιά του αστεροειδούς. Ενώ εξακολουθεί να είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο αστεροειδής δεν θα χτυπήσει, η εργασία αυτή επέτρεψε στους επιστήμονες να δημιουργήσουν έναν πιθανό διάδρομο κινδύνου πρόσκρουσης – ο οποίος δείχνει ότι περισσότεροι από 100 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε μέρη που θα μπορούσαν δυνητικά να χτυπηθούν από τον 2024 YR4, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί και «καταστροφέας πόλεων» σε μια πιθανή πτώση σε αστική περιοχή.

Το CNEOS της NASA εξακολουθεί να κατατάσσει τον αστεροειδή ως 3 στην κλίμακα του Τορίνο, η οποία συνδυάζει την πιθανότητα σύγκρουσης με τον κίνδυνο που θα προκαλούσε. Αν και η κλίμακα φτάνει μέχρι το 10, το μέγεθος του 2024 YR4 σημαίνει ότι θα μπορούσε κάποτε να φτάσει μόνο το 8 – αφού το 10 θα ήταν μια παγκόσμια καταστροφική σύγκρουση, όπως αυτή που εξαφάνισε τους δεινόσαυρους, επισημαίνει ο Independent.

