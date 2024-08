Με την εταιρεία του ChatGPT έχουν συνεργαστεί επίσης το περιοδικό Time, οι Financial Times και το Associated Press. Η συμφωνία αυτή θα επιτρέψει στο ChatGPT και τη μηχανή αναζήτησής του SearchGPT να εμφανίζουν περιεχόμενο από τη Vogue, το περιοδικό New Yorker, το GQ και άλλες γνωστές εκδόσεις.

Σύμφωνα με το BBC, το περιεχόμενο που παράγεται από οργανισμούς μέσων ενημέρωσης αναζητείται από εταιρείες τεχνολογίας που το χρησιμοποιούν για να εκπαιδεύσουν τα μοντέλα τους AI (Τεχνητή Νοημοσύνη). Όμως, ορισμένες εταιρείες μέσων ενημέρωσης, όπως οι New York Times και η Chicago Tribune, αντιστέκονται και κινούνται νομικά για να προστατεύσουν το περιεχόμενό τους.

Η OpenAI και η Condé Nast δεν αποκάλυψαν τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας.

«Δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε με την Condé Nast και άλλους εκδότες ειδήσεων για να διασφαλίσουμε ότι καθώς η τεχνητή νοημοσύνη διαδραματίζει μεγαλύτερο ρόλο στην εξεύρεση και την διανομή ειδήσεων, διατηρεί την ακρίβεια, την ακεραιότητα και το σεβασμό στην ποιοτική ειδησεογραφία», δήλωσε ο Brad Lightcap, Chief Operating Officer της OpenAI.

Η άνοδος των social media και άλλων ψηφιακών πλατφορμών έχει θέσει υπό αμφισβήτηση τα επιχειρηματικά μοντέλα των οργανισμών μέσων ενημέρωσης. «Η συνεργασία μας με την OpenAI αρχίζει να αναπληρώνει μέρος αυτών των εσόδων, επιτρέποντάς μας να συνεχίσουμε να προστατεύουμε και να επενδύουμε στη δημοσιογραφία και τις δημιουργικές μας προσπάθειες», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Condé Nast, Roger Lynch.

Η OpenAI κυκλοφόρησε τον προηγούμενο μήνα την μηχανή αναζήτησης SearchGPT, η οποία στηρίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Όπως είχε πει τότε η εταιρεία, συγκεντρώνει σχόλια και επισημάνσεις από τους συνεργάτες της στον κλάδο των ειδήσεων για την ανάπτυξη της νέας πλατφόρμας.

Σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, η τεχνολογία chatbot τεχνητής νοημοσύνης θα αποτελέσει βασικό μέρος των μηχανών αναζήτησης στο διαδίκτυο στο μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, και η Google, η οποία ελέγχει πάνω από το 90% της παγκόσμιας αγοράς αναζήτησης, προσπαθεί να προσθέσει εργαλεία με τεχνητή νοημοσύνη στα προϊόντα της.

Χαλκιδική: Συνεχίζονται οι έρευνες και το μπαλάκι ευθυνών για το λούνα παρκ – Ανείπωτος πόνος και οργή στην κηδεία του 19χρονου

Ινδία: Επτά νεκροί και 30 τραυματίες από έκρηξη αντιδραστήρα σε φαρμακοβιομηχανία

Παράνομες εξαγωγές ακτινιδίων προς την Ολλανδία