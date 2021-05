Τουρισμός- All you want is Greece: Τα σποτ και οι ανακοινώσεις Θεοχάρη για την Ελλάδα που ανοίγει ξανά πανιά

Newsroom eleftherostypos.gr

Τις λεπτομέρειες για το «ασφαλές άνοιγμα του τουρισμού» που ανοίγει επίσημα από αύριο παρουσίασε ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, από το Σούνιο.

Στην ειδική εκδήλωση έγινε και η παρουσίαση της φετινής καμπάνιας του ΕΟΤ από τον Γενικό Γραμματέα κ. Δημήτρη Φραγκάκη. Προβλήθηκε και μια σειρά από προωθητικά σποτ για τον τουρισμό, στα οποία πρωταγωνιστούν ξένοι πολίτες και τούς τίθεται η ερώτηση «τι θέλεις», με τις απαντήσεις τους να ποικίλλουν, μεταξύ της ιστορίας της Ελλάδας, των εκπληκτικών τοπίων, του φαγητού και όχι μόνο.

Δείτε όλα τα σποτ που «κλείνουν» με το σύνθημα «All you want is Greece».

Ο κ. Θεοχάρης, μιλώντας στην εκδήλωση για την έναρξη του Ελληνικού Τουρισμού 2021 «Ανοίγουμε Πανιά!», είπε: «Το 2020 ο τουρισμός κέρδισε ένα δύσκολο στοίχημα, για αυτό η χώρα μας βραβεύτηκε ως πρωτοπόρος στο άνοιγμα του τουριστικού κλάδου. Ο στόχος και το καθήκον που είχαμε πέρυσι ήταν να κρατήσουμε ζωντανό τον ελληνικό τουρισμό. Σήμερα η χώρα μας προβάλλεται ως υπόδειγμα διαχείρισης της πανδημίας και σε σχέση με τον ελληνικό τουρισμό.

Ο ελληνικός τουρισμός έδειξε ότι δίνει μάχες και τις κερδίζει. Στοίχημα για οι 2021: «Ανοίγουμε πανιά» με ασφάλεια».

Όπως επισήμανε ο υπουργός Τουρισμού, ο τουρισμός ανοίγει με ένα σχέδιο προστασίας της υγειονομικής ασφάλειας με πέντε διαφορετικές ζώνες άμυνας:

1. Πρωτόκολλο εισόδου στην χώρα: Συμπλήρωση του PLF μία ημέρα πριν την αναχώρηση, πιστοποιητικό εμβολιασμού, PCR test έως και 72 ώρες πριν, πιστοποιητικό ανάρρωσης, ενεργοποίηση του Green Pass από 1 Ιουνίου

2. Λειτουργία Συστήματος Στοχευμένης Δειγματοληψίας με rapid test

3. Πλέγμα ξενοδοχείων καραντίνας

4. Εφαρμογή των νέων πρωτοκόλλων δραστηριοτήτων στον τουρισμό

5. Επιτάχυνση των εμβολιασμών στην επικράτεια

και πρόσθεσε: «Όλα μας τα νησιά θα είναι πλήρως θωρακισμένα από την πανδημία μέχρι τέλος Ιουνίου με την «Γαλάζια Ελευθερία. Το ενδιαφέρον για την Ελλάδα στο εξωτερικό είναι θερμό και έντονο. Σχεδόν πρωτόγνωρο. Η προτίμηση προς τη χώρα μας είναι μεγάλη, ακόμα και σε μεγάλες αγορές. Η Ελλάδα έχει ανάκτηση στα ταξίδια 33% έναντι 20% σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το σχέδιο «γαλάζια ελευθερία» είναι το τελευταίο κομμάτι ενός ολοκληρωμένου σχεδίου και μας φέρνει όλους πιο κοντά στην πολυπόθητη απελευθέρωση».

Ο κ. Φραγκάκης δήλωσε: «Μέσα σε διάστημα 9 μηνών υλοποιήσαμε 4 καμπάνιες για τον ελληνικό τουρισμό. Δημιουργήσαμε μια παρακαταθήκη ενόψει της φετινής σεζόν.

Το 2020 ήταν η χρονιά της επιβίωσης. Το 2021 είναι η χρονιά της ανάκαμψης. Προβολή της χώρας στο εξωτερικό θα γίνει σε δύο πυλώνες: Ένα νέο αφήγημα πέραν από το «ήλιος και θάλασσα» στο τρίπτυχο άνθρωποι-αξίες- εμπειρίες. Κεντρικό μότο το «All you want is Greece». Δεύτερος πυλώνας η διαφημιστική εκστρατεία, προϋπολογισμού 22,9 εκατ. ευρώ».

