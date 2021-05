Σκέρτσος: Το «Ελλάδα 2.0» είναι η νέα καλύτερη εκδοχή της χώρας μας

Newsroom eleftherostypos.gr

Την αντιμετώπιση της πανδημίας και το σχέδιο της Ελλάδας για τα επόμενα χρόνια ανέλυσε στη συζήτηση με τίτλο «Committing to structural reform for the next generations», ο Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, Άκης Σκέρτσος, με τον δημοσιογράφο, Ζώη Τσώλη, στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών που διεξάγεται υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Ερωτηθείς για την πανδημία και το άνοιγμα της χώρας, ο κ. Σκέτσος τόνισε ότι «δεν πρέπει να συγκρίνουμε το 2020 με το 2021», καθώς φέτος έχουμε γνώση, έχουμε αφομοιώσει τα προστατευτικά μέτρα, έχουμε το εμβόλιο και πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα διάγνωσης. «Η χώρα μπορεί να κάνει το άνοιγμα, το άλμα προς το άνοιγμα της αγοράς και του τουρισμού», πρόσθεσε τονίζοντας ότι τα κρούσματα είναι σε πτωτική τάση, ενώ κάλεσε όσους συμπολίτες μας δεν έχουν εμβολιαστεί να το κάνουν άμεσα.

Όσον αφορά στον τουρισμό, απάντησε ότι «η Ελλάδα εφαρμόζει ένα σχέδιο συνεκτικό και ασφαλές για τους τουρίστες που θα επιλέξουν τη χώρα μας» και πρόσθεσε ότι το άνοιγμα αυτό το μήνα θα είναι σταδιακό και τον Ιούνιο ακόμα πιο μεγάλο. Σχετικά με τα εμβόλια και τη μη-ανανέωση της συνεργασίας της ΕΕ με την AstraZeneca, τόνισε ότι «δεν υπάρχει θέμα εμβολίων, έχουμε παραγγείλει υπερπολλαπλάσια εμβόλια από αυτά που χρειαζόμαστε».

«Στόχος να έχουμε πιάσει αρχές Φθινοπώρου την ανοσία του πληθυσμού και στη συνέχεια θα κοιτάξουμε το θέμα των μεταλλάξεων» καθώς και αν θα χρειαστούν επαναληπτικά εμβόλια, είπε ο κ. Σκέρτσος.

Όσον αφορά στις μεταρρυθμίσεις, ο κ. Σκέρτσος απάντησε ότι «ο κορωνοϊός μας εκτροχίασε από μερικά πράγματα, χωρίς όμως να μας βγάλει από το ρυθμό των μεταρρυθμίσεων».

Μίλησε για τη σημαντική ενίσχυση του συστήματος υγείας και τόνισε ότι «το Ελλάδα 2.0 είναι η νέα καλύτερη εκδοχή της χώρας μας». Όπως είπε, η Ελλάδα έχει πόρους και σχέδιο και στόχος είναι να πιάσουμε ακόμη και να ξεπεράσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

«Η Ελλάδα επανέρχεται σε κανονικότητα ταχύτατα. Υπάρχουν πόροι, το δημόσιο θα διαθέτει, αλλά πρέπει και οι ιδιώτες να διαθέσουν πόρους σε επενδύσεις και κατανάλωση», ήταν το μήνυμά του.

