Όπως προκύπτει από VIDEO που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από το BasketNews, το επεισόδιο ξεκινά από μία κλωτσιά του Ματίας Λεσόρ, στην οποία ανταποδίδει ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

Panathinaikos and Olympiacos players got into a small scuffle at the end of the game pic.twitter.com/yuNOE2JDaw

— BasketNews (@BasketNews_com) June 10, 2024