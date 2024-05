Ο νυν αρχηγός του Παναθηναϊκού, Κώστας Σλούκας συναντήθηκε με δύο μικρούς φίλους της ομάδας που έσπευσαν για φωτογραφίες.

There’s always time for the fans@kos_slou I @paobcgr I #F4GLORY pic.twitter.com/74yjdZg5Nn

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 14, 2024