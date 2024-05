Για ακόμη μια φορά θλιβερές σκηνές στη Γαλλία, που μαστίζεται από την οπαδική βία! Λίγες ώρες πριν τον τελικό του Κυπέλλου στη Λιλ ανάμεσα στη Λυών και την Παρί Σεν Ζερμέν, πούλμαν που μετέφεραν τους οπαδούς των δύο ομάδων συναντήθηκαν στα διόδια ενός αυτοκινητόδρομου και η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα.

Τα λεωφορεία με τους οπαδούς της Λιόν συνοδεύονταν από αστυνομικά οχήματα, αλλά πιάστηκαν στον ύπνο από την επίθεση των Παριζιάνων…

— INFO Roubaix (@InfoRoubaix_) May 25, 2024

🔴 URGENT – GROS INCENDIE AU PÉAGE D’ARRAS + BAGARRE GÉNÉRALE ENTRE LYONNAIS ET PARISIENS. Ça chauffe ! pic.twitter.com/OXsRktV9Ow

Τα λεωφορεία των «λιονέ» τυλίχτηκαν στις φλόγες και υπάρχει ένας τραυματίας, ενώ αμέσως μετά αντεπιτέθηκαν για να έχουμε μάχες σώμα με σώμα μέσα στον αυτοκινητόδρομο με την κυκλοφορία να έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα.

25.05.2024🇫🇷Lyon – PSG, Lyon attacked a PSG bus, there was a fight and Lyon ran https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/1Fl6fufALz

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) May 25, 2024