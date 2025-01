«Δεν ξέρω τι κατάφεραν να βάλουν στο ποτό μου ή τι ήταν», ισχυρίστηκε ο Όντομ κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο επεισόδιο της Κυριακής της εκπομπής «The Kyle and Jackie O Show».

Καθώς ο πρώην παίκτης των Λος Άντζελες Λέικερς συζητούσε για το σχεδόν τραγικό περιστατικό, είπε στους παρουσιαστές ότι δεν θυμάται πολλά πράγματα από εκείνη τη νύχτα.

«Δεν θυμάμαι πραγματικά γιατί ήμουν σε κώμα», είπε. Ωστόσο, θυμάται ότι έβαλε ένα «ορισμένο ποσό» στην πιστωτική του κάρτα με την ελπίδα ότι η νύχτα θα ήταν «μυστική».

«Θυμάμαι ότι ήμουν στεναχωρημένος γιατί δεν είχα κοκαΐνη να πάρω στο πορνείο. Είχα μόλις υπογράψει τα χαρτιά διαζυγίου και σκέφτηκα ότι θα το κάνω μέχρι τέλους», είπε, αναφερόμενος στον χωρισμό του από την πρώην σύζυγό του, Κλόε Καρντάσιαν.

Στη συνέχεια θυμήθηκε ότι «ήπια ένα ποτό και μετά ξύπνησα τρεις μέρες αργότερα με όλα αυτά στις ειδήσεις».

Ο Όντομ συνέχισε: «Όταν ξύπνησα, δεν μπορούσα να περπατήσω ή να μιλήσω. Χρειάστηκαν, ξέρετε, μερικοί μήνες αποκατάστασης και πολλές προσευχές, πολλή αποφασιστικότητα».

Τώρα που βρίσκεται στην άλλη πλευρά, ο πρώην καλαθοσφαιριστής μοιράστηκε ότι η νέα του αποστολή είναι «πιθανώς να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν το ίδιο πρόβλημα, που δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν τον εαυτό τους, να μπορέσουν να κατανοήσουν τον εθισμό και να καταλάβουν ότι πρόκειται για μια ασθένεια του εγκεφάλου».

«Είναι σημαντικό για τους ανθρώπους να καταλάβουν πραγματικά και να ενημερωθούν», συνέχισε ο Όντομ, προσθέτοντας ότι χρησιμοποίησε την ευκαιρία για να επικεντρωθεί στη δική του ανάπτυξη.

«Δεν έχεις τίποτα να κάνεις αφού νικήσεις τον θάνατό σου», σημείωσε.

