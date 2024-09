Δίπλα στον οδηγό της ιταλικής ομάδας βρέθηκε ο Όσκαρ Πιάστρι, ενώ από την τρίτη θέση θα εκκινήσει ο έτερος οδηγός της Ferrari, Κάρλος Σάνθ.

Το ατύχημα που είχε ο Λεκλέρ στα χθεσινά ελεύθετα δοκιμαστικά του γκραν πρι που θα διεξαχθεί στο Μπακού, δεν τον εμπόδισε να κάνει τον τατύχερο χρόνο στα σημερινά επίσημα δοκιμαστικά και να βρεθεί την Κυριακή (15/9) στην πρώτη γραμμή της εκκίνησης του 17ου αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

“Can anybody going for a fourth pole in Baku in a row please wave now?”

Charles: #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/RkQLcRaqXG

— Formula 1 (@F1) September 14, 2024