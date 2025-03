Σήμερα (7/3) η FIA και η Formula One Management ανακοίνωσαν ότι η Cadillac, η οποία έχει την υποστήριξη της TWG Motorsports και της General Motors, ικανοποίησε τις απαιτήσεις, προκειμένου να ενταχθεί στις υπάρχουσες δέκα ομάδες του πρωταθλήματος, αρχής γενομένης από την επόμενη χρονιά.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Φόρμουλα Ένα, Στέφανο Ντομενικάλι, δήλωσε: «Όπως είπαμε τον Νοέμβριο, η δέσμευση από την General Motors να φέρει την ομάδα της Cadillac στη Φόρμουλα Ένα ήταν μια σημαντική και θετική απόδειξη της εξέλιξης του σπορ μας. Θέλω να ευχαριστήσω την GM και την TWG Motorsports για την εποικοδομητική δέσμευσή τους εδώ και πολλούς μήνες και ανυπομονώ να καλωσορίσω την ομάδα στο grid από το 2026 γι’ αυτό που θα είναι άλλη μια συναρπαστική χρονιά για τη Φόρμουλα Ένα».

A new chapter begins as the Cadillac Formula 1™ Team officially joins the FIA Formula One World Championship for the 2026 season.@F1 | @Cadillac | @GM pic.twitter.com/i2V4Qy4wZA

— CadillacFormulaOne (@Cadillac_F1) March 7, 2025